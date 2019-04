Preben Munch opdagede en ny hårvoks og blev mangemillionær - men overskuddet stritter ikke

For andet år i træk falder overskuddet i Id Hair Company. Ejeren måtte rydde op, efter at et udlandseventyr kørte skævt.

Overskuddet går igen den gale vej hos den danske voksproducent Id Hair Company, der er ejet og drevet af stifter Preben Munch. Efter flere år med uafbrudt vækst er indtjeningen nu for andet år i træk faldet. I 2018 tjente Id Hair Company 6,3 mio. kr. efter skat, viser et nyt årsregnskab. Det er ellers ikke længe siden, at pengene ligefrem væltede ind i Id Hair Company, der bl.a. står bag den kendte id-hårvoks. På kort tid lykkedes det Preben Munch at slå hul på salget til over 30 lande, og overskuddene i virksomheden var syvcifrede. Men for to år siden måtte han fyre en række af sine største distributører, fordi de ifølge Preben Munch gav konkurrenterne bedre plads på hylderne. Den store omstilling i distributionen har påvirket både omsætningen og indtjeningen negativt. Alligevel er Preben Munch tilfreds med resultatet for 2018, skriver han i regnskabet. »Koncernen fortsætter den positive udvikling af sine aktiviteter i Danmark og på eksportmarkederne og afholder de nødvendige omkostninger og investeringer, der er forbundet med opbygningen af en mærkevareproducent med egen produktion, produktudvikling og distribution,« skriver han. Læs også Kendt dansk frisør sælger sit livsværk Preben Munch grundlagde Id Hair Company i 1986 i en gammel frisørsalon i Aarhus. Her solgte han i begyndelsen bl.a. den populære Dax-hårvoks, der mildt sagt var en smule svær at vaske ud af håret igen. På en messe i London opdagede han imidlertid en ny type hårvoks, der var let at skylle ud. Id-hårvoksen var født. I dag producerer Id Hair Company en lang række forskellige frisørartikler og har hovedsæde i Lystrup uden for Aarhus. Sidste år købte selskabet desuden den kendte frisørkæde Poul M. Preben Munch ejer 48 pct. af Id Hair Company, mens Peter Bøgild og Thomas Bruno Pedersen ejer hhv. 24 og 25 pct. I år forventer Id Hair Company at øge indtjeningen en smule, fremgår det af selskabets nye regnskab. »Koncernen forventer overordnet at øge afsætningen af egne produkter på både eksisterende og nye markeder, og samlet set at øge det nuværende aktivitetsniveau gennem 2019, der frem mod 2023 skal bringe koncernens resultat tilbage på niveau pænt over det aktuelle,« skriver selskabet. Relaterede Artikler Ejerleder røg i kælderen, da hans produkter fik for stor succes

