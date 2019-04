Henning G. Kruse fik en god idé, da han i sin tid stiftede Esbjerg Oilfield Service, og igen senere ved stiftelsen af Esvagt.

Børnene kan se frem til et yderst lukrativt generationsskifte i Kruse-familien.

For mange år siden stiftede deres far, Henning G. Kruse, virksomheden Esbjerg Oilfield Service, hvilket viste sig at være en yderst god idé og en indbringende forretning. Senere stiftede han Esvagt sammen med to andre.

Nu er Henning G. Kruse 78 år, og regnskaber fra hans holdingselskab viser, at der siden 2003 er udloddet et udbytte på 225 mio. kr. til ejerne.

Nu modtager hans børn, Marianne og Lars Kruse, 80 mio. kr. i hvert af deres nye holdingselskaber, henholdvis Marianne Kruse Holding A/S og IN-Vest A/S. Det skriver JydskeVestkysten.

Sammen med sine børn har Henning G. Kruse gennemført et generationsskifte i selskabet Henning G. Kruse Holding A/S.

Indtil videre ejede Lars og Marianne Kruse 30 pct. hver af holdingselskabet, mens Henning G. Kruse var ejer af de sidste 40 pct. Men generationsskiftet og spaltningen betyder, at de tre nu er 100 pct. ejere af hver deres holdingselskab.

Aktiverne fra det tidligere Henning G. Kruse Holding A/S er fordelt mellem de tre nye, primært i form af noterede og unoterede aktier samt likvider. Desuden efterlader det tidligere selskab en formue på 110 mio. kr. til Henning G. Kruses nye holdingselskab.

Direktør i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, Peter Kirk Larsen, er bestyrelsesformand i alle tre holdingselskaber og har været en del af skiftet, som er sket over længere tid.

»Henning er trods sin alder godt kørende, men det er helt naturligt, at han sammen med sine børn gennemfører dette nu. Han videregiver nu resultatet af godt købmandskab og ordentlighed til sine børn, som hermed flyver videre selv,« siger Peter Kirk Larsen ifølge JydskeVestkysten.

Spaltningen opfylder også Marianne og Lars Kruses ønsker om frihed ift. at bevæge sig ind på forskellige forretningsområder, forklarer de.

Henning G. Kruse vil fortsat være aktiv med sin formue og nye holdingselskab, forklarer han. Eksempelvis deltager selskabet i skrivende stund i ejendomsprojekter rundt i landet.