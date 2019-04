Legetøjsbrødre taber en mio. om dagen i katastroferegnskab

Brødrene Jacob og Henrik Ranis Andersen har mistet over 400 mio. kr. i egenkapital og dermed indtil videre tabt en betydelig del af deres formue. Revisor stiller spørgsmålstegn ved både tallene i regnskabet og selskabets fortsatte drift.

Pengene er fosset ud af af legetøjskoncernen Dracco i det seneste år. Der er betydelig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, og forretningen har været smerteligt dyr for de to brødre, der ejer Dracco-selskaberne.

Det står at læse i regnskaberne for de centrale selskaber i gruppen, som er ejet af Jacob Ranis Andersen og hans bror, Henrik Ranis Andersen. Dracco er nok bedre kendt for mærket Filly - en pony- og eventyrserie af legetøj, rettet mod piger. Andre vil kende Dracco for de Draccoheads, der var en dille fra begyndelsen af 1990erne.

Egenkapital er reduceret med i alt 416 mio. kr. i de to hovedselskaber, Dracco Brands Holding og Dracco Group Holding. Det vil sige, at der hver eneste dag i det seneste regnskabsår er fosset godt en mio. kr. ud af egenkapitalen.

I hvert fald på papiret, for revisorerne lægger ikke skjul på, at de faktisk ikke ved, om værdierne og dermed underskuddet er opgjort rigtigt. Derfor udtrykker de ingen formel konklusion.

»På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for manglende konklusion,” har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis,« skriver revisor i den meget usædvanlige kommentar til regnskabet.

Det er andet år i træk, at Dracco-gruppens regnskab får den bemærkning med på farten.

I regnskabet forklarer brødrene om de massive underskud, at de har været nødt til at foretage betydelige nedskrivninger på deres varemærker., og samtidig har de kun haft beskedne indtægter.

Mio. kr. Dracco Group Holdings Dracco Brands Holding Resultat før skat -295,4 -121,2 Egenkapital 62,1 196,2

Brødrenes firma, Dracco blev væltet omkuld, da de i 2014 blev uvenner med deres distributør Simba i det suverænt største marked, Tyskland. Dermed bremsede salget brutalt op, og siden 2016 har de forsøgt at genrejse brandet og skaffe nye distributører samtidig med, at de har forsøgt at relancere Filly i tegnefilm og videoer.

Det er netop usikkerheden, om det lykkes at genrejse brandet, der sår stor tvivl om værdien af mærket og rettighederne. Indtil videre mener brødrene altså, at det er nødvendigt at nedskrive værdien betydeligt - noget som revisor ikke vil vurdere troværdigheden af.

Men revisor bemærker på linje med brødrene selv, at der kan rejses væsentlig tvivl om virksomhedernes fortsatte drift, fordi likviditeten er anstrengt. Der kommer meget få penge ind, mens de fosser ud i den anden ende i takt ned nedskrivningerne af værdien af mærkerne.

Men ifølge regnskabet har brødrene fortsat stor tiltro til mærket og er villige til støtte økonomisk op om selskabet.

»Ledelsen vurderer, at det stærke brand, der er opbygget over de sidste 12 år, vil medføre en stigning i indtjeningen over de kommende år,« skriver de i regnskabet.

Gruppen er sammensat af flere selskaber, hvoraf nogle er i udlandet. De ultimative ejere er Jacob og Henrik Ranis Andersen, som hver har et hovedselskab. Ifølge de respektive personlige selskaber har de hver en egenkapital på hhv. 137 og 124 mio. kr.

Men igen har revisorerne ikke turdet drage nogen sikre konklusioner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to brødre.