Pengene bliver tjent på en kæde af restauranter, der er kendt for at servere spicy hotpot - det svarer lidt til fondue.

Sig navnet "Haidilao", og ansigtet hos mange kinesere lyser op i et glad smil.

Det gør det også hos ejerne af Haidilao, der er navnet på en restaurantkæde af spicy hotpot-restauranter i Kina. Stifterne, ægteparret Zhang Yong og hans kone Shu Ping, sidder nemlig på en af verdens hurtigst voksende formuer.

De to er gennem Haidilao International Holdings blevet knap 40 mia. kr. rigere bare i 2019. Dermed er deres formue vokset med 79 pct. på lidt over tre måneder, skriver Bloomberg.

Den formue, som Yong og Ping sidder på, er Asiens hurtigst voksende. Og på verdensplan er den, ifølge Bloombergs milliardærindeks, i år kun overgået af Australiens minekonge Andrew Forrest.

Bloomberg overvåger konstant udviklingen i formuen hos verdens 500 rigeste menensker.

Haidilao blev børsnoteret i september sidste år. Og konceptet er ret enkelt. Der serveres råt kød og friske grøntsager, som folk selv steger i krydrede hotpots, som er gryder med rygende varm olie.

Haidilao er i gang med at gøre sine køkkener fuldstændig automatiserede og har planer om at udvide uden for Asien og har planlagt åbninger af restauranter i New York og London.

Som en kuriositet tilbyder restauranterne forskellige tillægsydelser. Eksempelvis kan besøgende få gratis manicure eller se film, mens de venter på et ledigt bord, og det er tilsyneladende populært blandt de kinesiske kunder.

Sidste år omsatte restaurantkæden for 17 mia. kr., og det løftede aktiekursen med 75 pct. i 2018. Markedsværdien af Haidilao Holdings ligger på omkring 138 mia. kr., hvilket er højere end eksempelvis Chipotle Mexican Grill.