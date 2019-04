Her bliver køerne fodret med chokolade

Nogle danske landmænd eksperimenterer med søde sager i køernes foder. En af dem er Hans Peter Hansen.

I mere end 10 år har en landmand ved Vejen lidt uden for Kolding eksperimenteret med at fodre sine køer med chokoladebarer.

Det skriver Landbrugsavisen.

Skumbananer, skildpadder og guldbarrer har siden 2006 været en fast del af landmanden Hans Peter Hansens foder til cirka 300 malkekvæg. Chokoladen udgør omkring to procent af den samlede foderblanding til køerne.

»Når folk vil have øl eller chokolade eller sukker, giver det noget affald eller rester i processen. Det er en måde at bruge landbruget til at rydde lidt op og tænke klimavenligt. Og så håber vi, at det er konkurrencedygtigr i pris,« siger Hans Peter Hansen til Landbrugsavisen.

Den chokolade, som landmanden bruger, har et højt indhold af fedt og kan derfor erstatte noget af det kunstige fedt, som Hans Peter Hansen ellers ville skulle tilsætte foderblandingen.

Det er en måde at tænke bæredygtighed ind i produktionen, skriver Landbrugsavisen.

Hans Peter Hansen har også tidligere fodret sine køer med mask, et biprodukt fra ølproduktion. Og det gavner ikke kun klimaet, når restprodukter udnyttes.

»Fordelen er eksempelvis, at foderprisen kan bringes ned, fordi det er billigere råvarer,« siger Lisbeth Shooter, der er rådgiver ved Seges' afdeling for husdyrinnovation, til Landbrugsavisen.

Lisbeth Shooter har ikke tal for, hvor mange landmænd der selv blander deres foder, eller hvor mange, der fodrer med bi- eller restprodukter. Men chokoladen har ingen sundhedsskadelige effekter, fordi den bliver optimeret ind i foderet, siger hun til Landbrugsavisen.