Den kontroversielle konklusion møder skarp kritik.

Kan det virkelig være rigtigt, at det er mere miljørigtigt at køre rundt i en dieselbil end i en elbil?

Hvis man spørger Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl og Hans-Werner Sinn er svaret ja.

De tre forskere kommer fra det anerkendte Institute for Economic Research i München (ifo) og har netop præsenteret en undersøgelse, som konkluderer, at elbiler i Tyskland skaber et større CO 2 -aftryk end dieseldrevne, hvis man medregner produktionen af bilerne og udslippet derfra.

Tager man udgangspunkt i øvenstående, står elbiler for mellem 11 og 28 pct. mere CO 2 -udslip end deres dieselpendant.

I undersøgelsen er der brugt en Mercedes 220d og en Tesla Model 3.

Det er især fremstillingen af elbilens batteri, som belaster miljøet, da der skal bruges store mængder energi til at producere litium, kobolt og mangan, der bruges i bilbatteriet. Ifølge forskerne skaber det et udslip på mellem 11 og 15 ton CO 2 ved produktionen af et bilbatteri til en Tesla Model 3.

Måler man det på 10 år og sætter det sammen med strøm til opladning af Teslaen, slipper den i gennemsnit mellem 156 og 180 gram CO 2 ud pr. kilometer, mens dieselbilen blot udsender 141 gram CO 2 pr. kilometer.

»I virkeligheden står næsten alle EU-lande for betydelige CO 2 -udslip gennem opladning af elbiler, når man tager højde for energimixet på markedet sammenholdt med udslip, som kommer fra produtktionsfasen,« skriver rapportens forfattere.

Konklusionen har dog fået kritik fra flere sider. Bl.a. har det norske medie E24 bedt Elbilforeningen i Norge at reagere på rapporten, der bliver kaldt ubrugelig, eksempelvis forbi målingen foretages over 10 år, hvilket i praksis ville betyde, at en elbil skal bruge et nyt batteri hvert tiende år. Men det er ifølge foreningen ikke tilfældet.