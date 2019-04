Pandora-stifter vil sælge ud af milliardstor aktiebeholdning

Per Enevoldsen og hans søns milliardstore pengetank vil nu omlægge aktiviteterne.

Efter et fælt aktieår i fjor er tonerne helt anderledes i 2019.

De toneangivende aktieindeks er i hopla, heriblandt det danske C25-indeks, som siden årsskiftet er steget med mere end 15 pct.

Den gode aktiestemning benytter én af Danmarks mere velhavende personer nu til at sælge ud af aktiebeholdningen.

Pandora-stifteren Per Enevoldsen og hans søn Christian Enevoldsens milliardstore pengetank, Algot Invest, forklarer i et nyt regnskab, at koncernen skifter retning.

»Koncernen har igangsat en omlægning af dets aktiviteter og forventer en væsentlig nedbringelse af koncernbalancen i det indeværende og i de kommende år,« står der i det nye regnskab.

Ifølge Finans' oplysninger er det aktiebeholdningen, der skal sælges ud af. Årsagen er, at den gode begyndelse på året for aktierne har fået Algot Invest til at se en mulighed for at komme ud af markedet på en positiv måde.

Omlægningen betyder desuden, at midlerne i større grad skal bruges på udenlandske investeringer i stedet.

Algot Invests adm. direktør, Martin Høyer-Hansen, ønsker ikke at tilføje yderligere end det, der fremgår af selskabets regnskab.

Ved udgangen af 2018 havde Algot Invests værdipapirer og kapitalandele en værdi på 1,5 mia. kr.

Algot Invests aktier gav i 2018 et negativ afkast og var medvirkende til, at selskabet kom ud af året med et underskud efter skat på 51,2 mio. kr.

Det er ikke kun aktier, der er placeret i Per og Christian Enevoldsens koncern.

Blandt datterselskaberne er energidrikfirmaet Little Miracles, som Enevoldsen-familien er hovedaktionær i.

I 2018 havde Little Miracles International A/S et underskud på knap 8 mio. kr. efter en omstrukturering af virksomheden.

Ifølge det nye regnskab fra Little Miracles er den omstrukturering afsluttet succesfuldt.

»I 2018 demonstrerede vi således fremgang i indtjening på den underliggende forretning i forhold til tidligere år,« står der i regnskabet.

Little Miracles fik i februar en kapitalindsprøjtning på 1,7 mio. kr. til at sikre likviditeten.

Per Enevoldsen lagde for 40 år siden sammen med sin daværende kæreste og senere hustru, Winnie Liljeborg, grundstenen til det, der nu er kendt som smykkevirksomheden Pandora.

Kæresteparret overtog i 1979 en lille guldsmedbutik på Nørrebro i København, som to ældre damer ville af med.

Tre år senere blev en ny adresse i København fundet, og et engrosfirma blev oprettet. Firmaet importerede smykker fra Thailand og solgte dem til butikker rundt om i landet.

Flere og flere kunder kom til, og Pandora voksede sig til en international koncern. Efter flere tilnærmelser fra købssultne kapitalfonde besluttede familien i 2008 at sælge 60 pct. af livsværket for et milliardbeløb.

Siden har Winnie Liljeborg, Per Enevoldsen og parrets søn Christian Enevoldsen solgt gradvist ud af deres aktier i Pandora, der blev børsnoteret i 2010.

Winnie Liljeborg og Per Enevoldsen var gift i mere end 25 år, inden de blev skilt for nogle år siden. Både Per Enevoldsen og Christian Enevoldsen er nu bosat i Thailand.

Selvom Winnie Liljeborg og Per Enevoldsen er skilt, har de dog stadig noget forretningsmæssigt med hinanden at gøre gennem selskabet North-East Family Office, som de sammen ejer.