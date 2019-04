Stenrig kølerfamilie overlader formuen til Lego-pengetank

Milliardærfamilien Nissen, der står bag kølervirksomheden Nissens, overlader forvaltningen af familieformuen til Kirk Kapital.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Lego-pengetanken Kirk Kapital skal fremover forvalte den formue, som familien Nissen, der står bag kølervirksomheden Nissens, har opbygget gennem årene.

Det oplyser Kirk Kapital i en pressemeddelelse.

»Vi ser frem til samarbejdet med Kirk Kapital og formueforvaltningsteamet. Vi ser en styrke i at samarbejde, og forventer at vi kan opnå en høj kvalitet i formueforvaltningen,« siger Alan Nissen.

Nissens blev grundlagt i 1921 af Alan Nissens oldefar og var i familiens eje gennem fire generationer. Familien Nissen solgte i 2017 aktiemajoriteten i kølervirksomheden til kapitalfonden Axcel for et hemmeligt beløb.

Nissens har hovedsæde i Horsens og beskæftiger i dag omkring 1.200 medarbejdere på verdensplan.

Det seneste regnskab fra Alan Nissens private holdingselskab ANTB Holding ApS viser dog, at salget af familiens livsværk indbragte omkring 1,5 mia. kr. Dermed er Alan Nissen i dag god for over 2 mia. kr.

Den formue skal nu forvaltes af investeringsselskabet Kirk Kapital, der er ejet af og fungerer som pengetank for Kirk Johansen-familien. Familiens formue blev skabt, da Gunhild Kirk Johansen blev købt ud af Lego af sin bror Kjeld Kirk Kristiansen i 2007.

Hidtil har Kirk Kapital forvaltet en formue på ca. 8 mia. kr., men ifølge Kirk Kapital betyder den nye aftale, at »Kirk Kapital øger den samlede portefølje under forvaltning betragteligt«.

»Vi er glade og stolte over at indgå i et samarbejde med Alan Nissen og hans familie om at forestå forvaltningen af deres formue. Stigningen i den samlede kapitalbase vil resultere i en omkostningseffektiv forvaltning for begge parter, samtidig med at kvaliteten i forvaltningen søges øget yderligere,« siger Kim Gulstad, adm. direktør i Kirk Kapital.