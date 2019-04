Millioner af kodeord blotlagt: Facebook skal kulegraves for alvorligt brud på sikkerheden i EU

De irske myndigheder vil på vegne af EU indlede en undersøge af, om Facebook har været for lemfældig med omgangen af brugernes kodeord. Også Canadas myndigheder tildelte torsdag en juridisk kæberasler til den sociale mediemastodont.

Der er tegn på, at Facebook har været alt for lemfældig med omgangen med millioner af brugeres kodeord. Derfor har de irske myndigheder, Data Protection Commissioner, der overvåger Facebook på vegne af EU, besluttet at indlede en undersøgelse.

Konkret vil de finde ud af, om Facebook lagrede de mange kodeord i et almindeligt tekstformat på de interne servere. Hvis det er tilfældet, har tusindvis af Facebook-ansatte haft umiddelbar adgang til kodeordene.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters den syvende undersøgelse fra de irske myndigheder direkte rettet mod Facebook. Desuden er der to undersøgelser, som også omfatter Instagram og WhatsApp, som Facebook også ejer.

I marts fortalte Facebook, at selskabet mente, det havde løst problemet med de alt for lettilgængelige kodeord. Men det har åbenlyst ikke stillet myndighederne tilfredse.

»I denne uge har vi indledt en formel undersøgelse i relation til problemet for at fastlægge, om Facebook har overholdt dets forpligtelser under de relevante krav i persondatabeskyttelsesreglerne,« lyder det i en udtalelse fra de irske data-myndigheder, som Reuters gengiver.

Ifølge nyhedsbureauet kan et selskab blive tvunget til at betale en bøde på op til 4 pct. af dets omsætning eller 20 mio. euro, afhængig af hvad der udgør det største beløb.

Facebook havde i 2018 en omsætning på 55 mia. dollars, og 4 pct. af det er omkring 2,2 mia. dollars eller omkring 15 mia. kr.

I øvrigt modtog Facebook torsdag også alvorlig kritik fra en canadisk myndighed i forbindelse med læk af oplysninger i den store Cambridge Analytica-sag. Den canadiske myndighed, The Office of the Privacy Commissioner, kan ikke udstede bøder, men den kan forsøge at få myndighederne til at pålægge Facebook at ændre praksis.

Cambridge Analytica var et konsulentfirma, som fik fortrolige oplysninger fra Facebook - en sag, der udviklede sig til en alvorlig og dyr skandale for den sociale mediekæmpe, som bl.a. forventer at skulle betale mia. af dollars i et forlig med de amerikanske myndigheder.