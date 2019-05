Designvirksomheden Jacob Jensen Design taber fortsat millioner, selv om der er blevet skiftet ud på direktørposten. Bestyrelsen skyder skylden på den tidligere direktør og arving til virksomheden.

Den kendte danske designvirksomhed Jacob Jensen Design, der bl.a. står bag den ikoniske Margrethe-skål, taber fortsat millioner, selv om virksomheden i efteråret var igennem et dramatisk opgør i ledelsen.

Ifølge Jacob Jensen Designs seneste årsrapport kom virksomheden ud af 2018 med et underskud på 6,7 mio. kr., og dermed vokser underskuddet i forhold til året før. Her viste bundlinjen et tab på knap 4 mio. kr., og Jacob Jensen Design har nu gennem en årrække kørt med røde tal.

Selskabet har i dag en negativ egenkapital på knap 19 mio. kr., afslører regnskabet.

Ansvaret for den økonomiske nedtur bliver skudt tilbage på den tidligere adm. direktør Timothy Jacob Jensen, der er søn af stifter Jacob Jensen, som grundlagde selskabet i 1958.

I ledelsesberetningen, som er underskrevet af bestyrelsesformand Lars Kolind, bestyrelsesmedlem Kaare Agerholm Danielsen og bestyrelsesmedlem Sten Tore Sanberg Davidsen, der også er indsat som midlertidig adm. direktør, bliver der rettet en skarp kritik mod virksomhedens tidligere topchef.

»De negative tal er resultatet af mange års dårlig ledelse, som nu er bragt til ende,« skriver bestyrelsen i årsrapporten.

Timothy Jacob Jensen blev fyret fra familiens livsværk i oktober sidste år efter et dramatisk opgør med bestyrelsen.

Dengang lød det fra bestyrelsesformanden, erhvervsmanden Lars Kolind, at Timothy Jacob Jensen ikke længere var den rette mand til at stå i spidsen for designvirksomheden.

»Han er ikke den rigtige til at lede foretagendet mere. Der ligger en masse historier til grund for denne beslutning, men dem vil jeg ikke gå i dybden med. Jeg kan dog sige, at der skal meget til, før man træffer en beslutning om at smide en mand ud, som har været i firmaet i mange år og kender det ud og ind,« lød det dengang fra Lars Kolind.

Over for Finans afviser Timothy Jacob Jensen kritikken i årsrapporten. Han mener, at den strategi, som bestyrelsen har udstukket, har fejlet.

»Man ændrer strategien og glemmer at kigge efter kerneforretningen. Det bidrager til de dårlige regnskaber, der har stået på i flere år nu,« siger han.

Han har efterfølgende solgt sin andel på 33 pct. og er i dag helt ude af familievirksomheden.

»Jeg er dybt, dybt taknemmelig for, at jeg ikke er i virksomheden længere og har solgt min andel,« siger han.

Grundlæggeren af Jacob Jensen Design, Jacob Jensen, døde i 2015. Ud over designet af Margrethe-skålen stod han også bag en række kendte ting for B&O.