En stor del af de brugere og events, som it-firmaet Conferize siden børsnoteringen har pralet med, har reelt ingen værdi. Ny direktør lover bedre afrapportering fremover, der mere præcist skal afspejle, hvad Conferize skal tjene penge på.

Det hårdt pressede børsnoterede it-selskab Conferize lægger nu stilen helt om.

Efter at have fyret topchefen, stifteren Martin Ferro-Thomsen, og aflyst en tiltrængt kapitaludvidelse, fordi der ikke var købere nok til nye aktier, lover bestyrelsesformanden fremover langt mere fyldestgørende oplysninger om aktivitetsniveauet på selskabets hovedprodukt, en webplatform for konferencer. Iagttagere har i umiskendelige termer kaldt de hidtidige meldinger fra selskabet for et ”røgslør”.

»Jeg kan godt følge, at der er meldt nogle tal ud, og når man dechifrerede dem, kunne man ikke helt få det til at hænge sammen. Det kan godt være, at vi vækster på antallet af events, men er de events værdiskabende? Bruger de vores platform? Sælger de billetter? Koster billetterne penge? Der må vi kigge indad. Det har vi ikke været gode nok til,« siger Steen Tromholt, der i sidste uge trådte til som konstitueret direktør.

Conferize Stiftet i 2012 af Martin Ferro-Thomsen. Indtil for nyligt var der 23 ansatte, men det bliver skåret ned nu.

Har samlet rejst 55 mio. kr. i kapital, heraf de 28,8 mio. kr. ved en børsnotering i juni 2017 på ’minibørsen’ First North. Hovedinvestorer er Lars Kolind og Allan Søgaard Larsen, som også en periode var formand for bestyrelsen. Conferize stillede ved børsnoteringen i udsigt, at der ville være underskud i måske fem år frem. Indtægterne i 2018 beløb sig til 36.000 kr., mens underskuddet før skat blev på ni mio. kr. Målet i 2019 er en omsætning på omkring 500.000 kr., som skal stige til 20 mio. kr. i 2021. Konceptet er at samle både konferencedeltagere og konferencearrangører på samme platform. Dermed kan deltagerne til en konference finde andre med samme interesser, før konferencen er startet, og arrangøren kan lægge materiale ud før og efter konferencen.

Conferize mener ikke, at der er direkte konkurrenter. Men der er mange it-løsninger målrettet arrangører af events og konkurrencer, inklusive den danske start-up Tame.

Han afviser dog, at de offentliggjorte tal indtil nu har været misvisende, hvis man som investor skulle have et godt billede af Conferizes udvikling. Det har været reelt nok i en vækstfase at melde ud om alle de oprettede events og eventarrangører, mener han, uanset at det også dækkede over en meget stor passiv andel, der umiddelbart ikke har værdi for Conferize.

En optælling, som Finans har foretaget, viser nemlig, at ganske lille andel af de offentligt tilgængelige events bruger Conferize-platformen som base og ikke bare som en gratis opslagstavle. Ud af tusind tilfældige events på platformen var 11 af dem aktive og oprettet hos Conferize, altså omkring 1 procent. Resten var links til events på andre platforme eller ufærdige test-opslag.

Events på Conferize-platformen Finans har gennemgået tusind offentlige events på Conferize-platformen. Private events er ikke regnet med. I gennemgangen indgår de 500 første events ved en søgning på ordet ’conference’, samt de 500 første events ved en søgning blandt samtlige events. Ud af de samlet tusind events var langt de fleste listet hos Conferize, men var ikke aktive på Conferize-platformen. De linkede til eventets rigtige hjemmeside andetsteds. Der var ni events, som reelt brugte Conferize som digitalt hovedkvarter. Derudover to som brugte Conferizes løsning til billetsalg.

Kritikken i aktiemarkedet af Conferizes rapportering indtil nu er hård.

»Det er åbenlyst, at den information, der tilgår markedet, ikke er andet end et røgslør. Der er jo ingen aktivitet. Og hvorfor skulle man oprette sine arrangementer på deres platform, hvis der ingen aktivitet er? De er nødt til at skabe gennemsigtighed,« siger Nicolai Frisch, der er investor og leder af it-firmaet Amino, og som tidligere har ført portalen Euroinvestor på børsen.

Conferize blev noteret i juni 2017 på First North-børsen til 8 kr. pr aktie. I dag er kursen på 5,52 kr.