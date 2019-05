USA er løbet tør for plantebaserede burgere

Producenten af det plantebaserede "kød" til burgere er presset, fordi efterspørgslen er for stor.

Fra årsskiftet vil Burger King i USA kunne tilbyde en Whopper, hvor kødet er erstattet med en plantebaseret bøf.

Men nu kæmper selskabet bag det plantebaserede ”kød”, Impossible Foods, med at kunne følge med efterspørgslen, skriver CNN.

Det betyder, at mange af de restauranter i USA, der er afhængige af leverancer fra Impossible Foods simpelthen ikke kan få leveret nok produkter til at erstatte brugen af kød.

Impossible Foods leverer sine produkter til omkring 7000 restauranter i USA og alene aftalen med Burger King betyder, at man inden årsskiftet skal levere til yderligere 7300 restauranter.

»Vi anerkender de gener som manglen på vores produkter forårsager og vil gerne undskylde over for vores kunder. Især dem som er blevet afhængige af den efterspørgsel som produkterne fra Impossible Foods har skabt,« lyder det i en udtalelse fra selskabet.

Problemerne med produktionen af de plantebaserede produkter skyldes ikke mangel på råvarer. Derimod kan produktionsapparatet hos Impossible Foods ikke følge med.

»Vi står over for et problem af kortere varighed med at få produktionen op i et højere gear. Vi er i gang med at hyre folk til et tredje skift og er ved at installere en ny produktionslinje som vil fordoble kapaciteten,« skriver selskabet.

Burger King og Impossible Foods indgik for nogle måneder siden en aftale om, at Impossible Foods skulle producere en testproduktion for Burger King.

Og den test er gået over al forventning og så godt, at Burger King vil introducere den plantebaserede Whopper på alle sine restauranter inden årets udgang. Foreløbig kun i USA, skriver CNN.