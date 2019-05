Georg Jensen i historisk tab: Færre butikker end længe

Både omsætningen og indtjeningen svinder ind hos det danske designikon Georg Jensen.

Georg Jensen havde i 2018 det største underskud i selskabets nyere historie.

Bundlinjen var negativ med 149 mio. kr. i fjor. Dermed er det samlede tab på 309 mio. kr. de seneste fem år for Georg Jensen. Samtidig faldt omsætningen i 2018 til det laveste niveau siden 2014, viser det nye regnskab.

Georg Jensens topchef, Francesco Pesci, kalder dog 2018 for et godt år på mange parametre.

»Georg Jensen fortsatte sin rejse mod et bedre økonomisk fundament for fremtidig vækst med en ny strategi, der er klar til at blive implementeret og positionerer os godt til at forbedre vores resultater markant fra 2019 og fremad,« siger han i det nye regnskab.

I løbet af 2018 åbnede Georg Jensen én ny butik. Til gengæld lukkede designvirksomheden ti butikker primært i Asien. Det betød, at Georg Jensen ved årsskiftet havde 97 butikker. Det er det laveste antal butikker i en længere årrække.

Antallet af Georg Jensen-butikker de seneste fem år:

2014 2015 2016 2017 2018 108 118 120 106 97

Antallet af ansatte i Georg Jensen er også på et lavpunkt i forhold til tidligere år. I 2018 beskæftigede Georg Jensen i gennemsnit 1.230 fuldtidsansatte. Det tal var på 1.440 i 2015.

Georg Jensen blev opkøbt af stenrige Investcorp fra Bahrain i 2012. Prisen var 800 mio. kr.

Siden har Georg Jensen, med en enkelt undtagelse, givet underskud hvert år.