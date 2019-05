Socialt medie stormer frem, fordi mor og far ikke kender det

TikTok er navnet på det sociale medie, der lige nu slår Facebook, Instagram og Snapchat af banen.

Vil du være ung med de unge, skal du ikke drikke shakes på Joe & The Juice eller trave ned ad strøget i slidte Converse-sko.

Du skal derimod skynde dig at downloade appen TikTok. Det er nemlig lige nu det hurtigstvoksende sociale medie i verden og er voldsomt populært blandt især børn og unge.

TikTok var i årets første kvartal det mest downloadede sociale medie i USA og på verdensplan kun overgået af Whatsapp og Messenger med 188 mio. nye brugere.

Det er en stigning på 70 pct. i forhold til for et år siden, viser en opgørelse fra analysebureauet Sensor Tower.

Samlet er TikTok nu downloadet mere end 1,1 mia. gange siden grundlæggelsen i 2016, ifølge Sensor Tower.

Til at begynde med var TikTok i sin enkelthed et sted, hvor man delte hjemmelavede karaoke-videoer på op til 15 sekunder.

Nu er appen meget andet end det, fortæller Nathalie Larsen, digital chef og social medie-strateg hos marketingsbureauet Lead Agency.

»Alle kan være med. App’en har gjort det brugervenligt og nemt at lave musikvideoer til yndlingssangen eller dit eget et-minuts-stand-up-show. Den tekniske indgangsbarriere er lav, og når du har lavet din første video, så er det en leg at lave den næste,« siger hun til Finans.

De mest downloadede sociale medier i USA i første kvartal af 2019:

1. TikTok 2. Instagram 3. Facebook 4. Snapchat 5. Pinterest

Kilde: Sensor Tower

TikTok menes især at have vundet frem, fordi det er et socialt medie, hvor forældre og bedsteforældre ikke befinder sig.

Oprindeligt var TikTok et socialt medie for børn, men siden har kernebrugeren udviklet sig til at være mellem 16 og 24 år.

Hele universet i TikTok er bygget op omkring musik. Derfor har musikere og popstjerner taget det sociale medie til sig og givet det endnu mere medvind.

»Fordi app’en udspringer af musik og hele kulturen omkring at efterligne sit idol, så har appen også aktiveret disse stjerner helt per automatik. Stjerner som Selena Gomez har aktivt brugt app’en til at engagere fans - ved at bede dem om at fortolke sange og synge med,« siger Nathalie Larsen.

TikTok stammer fra Kina og er ejet af 35-årige Zhang Yiming. Han er uddannet softwareingeniør og stiftede virksomheden Bytedance i 2012. Hans vision var at give smartphone-brugere relevant indhold baseret på kunstig intelligens.

Først lancerede han nyhedsapp’en Toutiao, der hurtigt blev en succes. Siden fulgte andre apps, heriblandt TikTok, hvilket har gjort Zhang Yiming til mangemilliardær.

Bytedance bliver i øvrigt lige nu kaldt verdens mest værdifulde startup. Et prædikat Bytedance har overtaget fra Uber. Bytedance vurderes at være omkring 500 mia. kr. værd.

Alt er dog ikke fryd og gammen for Bytedance og TikTok.

App’en har for nylig været forbudt i Indien i en periode, fordi den er blevet sat i forbindelse med pædofili og udbredelse af pornografisk materiale.

I februar gav de amerikanske myndigheder TikTok en større millionbøde for angiveligt at høste data fra mindreårige brugere på ulovlig vis.