Den stenrige pengetank Novo Nordisk Fonden bevilger mere end 400 mio. kr. til nyt projekt, der skal give helt nye muligheder til forskningsverdenen - fra de største talenter til de tungeste professorer.

Pengetanken Novo Nordisk Fonden skyder nu et storstilet sats i gang, og ambitionen er at få katapulteret en række af landets største forskertalenter op i en helt ny liga.

Til formålet har fonden som en start uddelt 413 mio. kr. til 44 forskningsledere på universiteterne.

Dem satser Novo-fonden på Det nye program, hvor Novo Nordisk Fonden i første omgang har bevilget 413 mio. kr., består af tre typer af bevillinger, der alle løber over fem år, som er målrettet specifikke stadier eller typiske karrieretrin for en forskningsleder: Emerging Investigator. Målrettet unge lovende forskningsledere, der skal til eller er i gang med at etablere deres forskningsgruppe og egen forskningsprofil.

Målrettet unge lovende forskningsledere, der skal til eller er i gang med at etablere deres forskningsgruppe og egen forskningsprofil. Ascending Investigator . Målrettet forskningsledere på lektor-niveau til at styrke deres forskningsgruppe og profil.

. Målrettet forskningsledere på lektor-niveau til at styrke deres forskningsgruppe og profil. Distinguished Investigator. Målrettet professorer på højt internationalt niveau. Projekternes succes vil blive målt ud fra, om forskningen bliver citeret i anerkendte tidsskrifter, på antallet af nye virksomheder, lægemiddelkandidater etc. Generelt er hovedpointen dog, at forskerne skal have en større portion penge og mere arbejdsro, end hvad man normalt ser.

»Formålet er at sikre, at de bedste og mest lovende forskningsledere på alle karrieretrin har mulighed for at kunne forfølge og udføre ambitiøse idéer og projekter, som kan bringe os nye steder hen,« siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Den nye satsning adskiller sig markant fra tidligere projekter, idet samtlige bevillinger løber over hele fem år.

»Normalt er de personlige bevillinger på et til tre år med mindre beløb, men her giver vi noget mere tid og flere midler, som gør, at der også bliver sat nogle projekter i søen, som nok ellers ikke ville blive startet,« siger Birgitte Nauntofte.

I venturefonden Sunstone Capital, der er specialiseret i investeringer i ikke mindst life science-industrien, tager partner Sten Verland imod projektet med kyshånd.

»Det er et meget visionært projekt og vil helt klart kunne bidrage med noget substantielt til de danske forskningsmiljøer,« siger Sten Verland.

Der er rigtig meget musik ved mange af de tiltag, Novo Nordisk Fonden gør i forhold til at styrke forskningen. Martin Bonde, adm. direktør i Vaccibody

Han fortæller, at man for mange år siden i Danmark har prøvet noget lignende fra statslig side, om end i langt mindre skala.

»Her 20 år efter kan vi se, at en del af de forskere, der fik pengene dengang, har udrettet mange og ganske væsentlige ting,« siger Sten Verland.

Martin Bonde, der som adm. direktør var med til at sælge biotekselskabet EpiTherapeutics for 444 mio. kr. til amerikanske Gilead i 2015 og er tidligere formand for brancheforeningen Dansk Biotek, er begejstret.

»Der er rigtig meget musik ved mange af de tiltag, Novo Nordisk Fonden gør i forhold til at styrke forskningen. Det længere tidsperspektiv sætter jeg stor pris på, fordi det gør, at forskerne ikke skal bruge deres aftener på at søge bevillinger. At give femårige bevillinger lyder bare rigtigt i min bog,« siger Martin Bonde, adm. direktør i det norske biotekselskab Vaccibody.