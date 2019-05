Badehotellet fra 1925 åbner i den nyopførte bygning på fredag.

Det populære Svinkløv Badehotel åbner igen fredag.

Siden en tørretumbler satte ild til badehotellet og brændte det ned til grunden i september 2016, har et større genopbygningsarbejde været i gang. Hotellet, der er Danmarks største træbygning, står nu klar påny.

Det skriver TV2.

»Det er en stor forløsning, at vi står der nu. Det er flere års hårdt arbejde, der kulminerer, når vi åbner på fredag,« siger Kenneth Toft-Hansen til TV2. Han driver badehotellet sammen med ægtefællen Louise.

Svinkløv Badehotel er blevet genopført i oprindelig stil med sprossede vinduer og træpaneler. Der er stadigvæk ikke wi-fi eller en specielt god telefonforbindelse, men bygningen har fået brandsikkerhed på 2019-niveau, og der er blevet installeret badeværelser på værelserne.

Særligt den gamle stil har været vigtigt at bevare, og i regnskabet bliver det oplyst, at »selskabets ledelse i regnskabsåret 2017 har anvendt betydelige ressourcer på at sikre opførelsen af det nye Svinkløv Badehotel i den form og af den kvalitet, som stedets særlige karakteristika og historie fortjener.«

I regnskabet lyder det også, at det ikke var muligt at opføre badehotellet inden for forsikringssummens økonomiske ramme, og at der derfor har været arbejdet på at opnå en ekstern finansiering. Det ønske er lykkedes.

Byggeriet har dermed fulgt planen, der lød, at Svinkløv Badehotel skulle genåbne i foråret 2019.

I weekenden havde hotellet besøg af de gæster, der befandt sig på hotellet den nat, det brændte ned. Resten af sæsonen er fuldt booket.

Under genopbyningen vandt Kenneth Toft-Hansen i januar verdensmesterskaberne for kokke, Bocuse d’Or.

I 2017 havde badehotellet et overskud på godt 324.000 kr. og en egenkapital på 26,4 mio. kr.