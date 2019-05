Stor pengeindsprøjtning i Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansens tabsramte stutteri, der ejer heste for mange millioner kroner.

Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen må stadig se millionerne galoppere ud af hans stutteri Blue Hors, der ligger ved Randbøl i Jylland.

Et nyt kæmpeunderskud i Blue Hors har fået Kjeld Kirk Kristiansen til at indskyde 200 mio. kr. i sit stutteri. Det viser et nyt regnskab.

Blue Hors havde i 2018 et underskud efter skat på 50 mio. kr. Dermed har stutteriet på seks år formøblet i omegnen af 270 mio. kr.

»Som følge af nedskrivning af materielle anlægsaktiver er årets resultat for 2018 lavere end forventet,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Den massive pengeindsprøjtning fra Kjeld Kirk Kristiansen betyder, at egenkapitalen i Blue Hors nu er på 366 mio. kr. Stutteriet ejer heste til en værdi af cirka 80 mio. kr., fremgår det.

Kjeld Kirk Kristiansen grundlagde Blue Hors i 1992 og ejer 100 pct. af stutteriet gennem holdingselskabet K & C Holding A/S. Der er tale om et af landets største stutterier, der gennem årene har avlet flere OL-deltagende heste.

Kjeld Kirk Kristiansen er formand i stutteriet.

Men Lego-kongens kærlighed til de firbenede dyr har været en dyr affære. Det samme gælder for hans søn, Thomas Kirk Kristiansen. Han lukkede sidste år sit stutteri, Kirk Arabians, efter et samlet tab på over 100 mio. kr.

I år forventer Blue Hors »en positiv udvikling i selskabets aktiviteter,« hedder det i ledelsesberetningen.

Mens Lego-familien taber store summer på deres heste, forholder det sig helt anderledes for Helgstrand Dressage, der er stiftet af den tidligere danske toprytter Andreas Helgstrand.

Han har over de seneste 10 år tjent mere end 300 mio. kr. på at købe og sælge dyrebare heste, og for et år siden solgte han majoriteten af sin hestevirksomhed til kapitalfonden Waterland.

Handlen værdisatte Helgstrand Dressage til 800 mio. kr.