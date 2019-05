Jensens Bøfhus har igen fået penge af de nye ejere. Den pressede bøfkæde er i en alvorlig situation, siger direktøren.

Jensens Bøfhus fortsætter med at tabe penge, og de nye ejere har igen måttet skyde millioner i den pressede restaurantkæde.

Onsdag har Jensens Bøfhus offentliggjort sit regnskab for 2018. Det viser, at bøfkæden fik et driftsunderskud på 63 mio. kr. Omsætningen faldt med 16 pct. til 481 mio. kr., primært fordi kæden lukkede en række restauranter.

Det var i løbet af 2018, at en kreds af fynske erhvervsfolk købte det kriseramte Jensens Bøfhus. Stifter Palle Skov Jensen forlod sit livsværk, og de nye ejere satte gang i en omfattende redningsaktion.

Den gik bl.a. ud på at få kreditorerne, særligt storbanken SEB, til at eftergive noget af den kæmpe gæld, som bøfkæden er tynget af. I alt eftergav kreditorerne gæld for 132 mio. kr., og de nye ejere skød 25 mio. kr. ind i frisk kapital.

Det betød, at Jensens Food Group, der omfatter alle aktiviteterne i Jensens Bøfhus, faktisk kom ud af året med et overskud på 66,7 mio. kr. - men altså udelukkende på grund af regnskabsteknik.

»Vi har ”overtaget” en udfordret forretning, og der skal hårdt arbejde til for at få det til at fungere tilfredsstillende igen,« siger adm. direktør Anders Nikolaisen.

Han mener, at Jensens Bøfhus har forsømt at se på, hvad der er vigtigt for gæsterne.

»Derfor skal vi tilbage til det gamle dna. Det er også en del af vores turn around-plan, som blev igangsat i 2017,« siger han.

De nye ejere af Jensens Bøfhus havde ikke kun pengepungen fremme i 2018. For to måneder siden skød de yderligere 20 mio. kr. i bøfkæden. Det har akkurat fået egenkapitalen i Jensens Bøfhus til at gå i plus.

Seks restauranter har Jensens Bøfhus lukket inden for det seneste år, og yderligere fire er på lukkelisten, fortæller direktøren. Han ser positivt på fremtiden for den 35 år gamle bøfkæde.

»De første fire måneder af 2019 er startet rigtig fint, og vi følger den turn around-plan, som er lagt,« siger han.

Jensens Bøfhus har 33 restauranter, hvoraf de 23 ligger i Danmark, otte i Sverige og to i Norge. Kæden har årligt 3 mio. gæster og cirka 1.000 ansatte.