Skrottede bilmærke: Dansk bilarving tjener igen penge

Nic. Christiansen Gruppen, der er ejet af arving Birthe Christiansen, har vendt underskud til overskud. Forkerte biler på lager og et skrottet bilmærke fik omsætningen til at falde.

Enearvingen til en af Danmarks største bilkoncerner Nic. Christiansen Gruppen tjener igen gode penge på at sælge blandt andre Hyundai, Jaguar og BMW-biler til danskerne.

Efter et millionunderskud i 2017 kører Nic. Christiansen Gruppen, som arving Birthe Christiansen i sin tid overtog fra sin far, igen med overskud. Bilkoncernen tjente i 2018 lidt over 42 mio. kr. efter skat, viser et nyt regnskab.

»Vi er meget tilfredse med vores præstation i 2018 - ikke mindst efter det første halve år, hvor vi var udfordret af blandt andet eftervirkningerne af ændringerne i registreringsafgiften,« siger koncerndirektør i Nic. Christiansen Gruppen, Niels Vrist Bertelsen.

Selvom bilsalget herhjemme var rekordhøjt i 2018, måtte Nic. Christiansen Gruppen se sin omsætning falde med cirka 150 mio. kr. Koncernen solgte biler for i alt 6,3 mia. kr.

Årsagen var bl.a., at man havde de forkerte biler på lager. Da registreringsafgiften blev sat ned, fik det nemlig salget af de små biler til at falde - og så lå Nic. Christiansen Gruppen pludselig inde med et alt for stort lager af bl.a. Hyundai-biler.

Samtidig valgte koncernen i løbet af året at opsige sit agentur på det koreanske bilmærke Ssangyong. Nic. Christiansen Gruppen har stået for importen af Ssangyong i Danmark og Sverige, men salget har svigtet og stopper nu helt.

Bilkoncernen Nic. Christiansen blev i sin tid skabt af den nu afdøde Kolding-matador Nic. Christiansen, der gik under navnet »bilkongen.« Han lagde grundstenen til familiens formue i 1967, da han begyndte at importere BMW.

I dag ejes virksomheden af Nic. Christiansens ældste datter, Birthe Christiansen, og hendes to døtre. Familien har en anslået formue på omkring 1,3 mia. kr.

Nic. Christiansen Gruppen er bedst kendt for sin import af Hyundai-biler. Et andet af koncernens selskaber, British Car Import, står for importen af bilmærkerne Jaguar og Land Rover i både Danmark, Norge og Sverige.

Bilkoncernen fra Kolding importerer også fortsat BMW-biler. Det sker gennem selskabet Bayern AutoGroup, der har bilhuse i Jylland og på Fyn. Derudover sælges der bl.a. Honda og Fiat-biler gennem datterselskabet Terminalen.

Samlet beskæftiger Birthe Christiansens bilimperium lidt over 600 fuldtidsansatte. Og i år forventer den sydjyske bilkoncern at kunne tjene endnu flere penge.

»Vi er kommet rigtig godt fra start i 2019, og året tegner allerede nu endnu bedre end det, vi forventede ved årets start,« siger koncerndirektør Niels Vrist Bertelsen.