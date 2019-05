Salling Group sælger 163 Netto-butikker

Den danske supermarkedsgigant Salling Group trækker sig ud af Sverige, som aldrig blev en succes for dagligvarekoncernen.

Landets største dagligvarekoncern Salling Group forlader Sverige, hvor koncernen har 163 Netto-butikker.

De 163 butikker er blevet solgt til det svenske selskab CBS. Det oplyser Salling Group i forbindelse med, at koncernen har fremlagt nøgletal for 2018.

»I Salling Group er vi meget tilfredse med aftalen, som gør, at vi kan øge investeringerne på færre markeder og yderligere fokusere vores virksomhed til gavn for kunder i Danmark, Polen og Tyskland,« siger Per Bank, adm. direktør i Salling Group.

Netto i Sverige har ikke været en god nok forretning for Salling Group, indrømmer Per Bank over for Finans.

Aftalen med CBS indebærer, at Salling Group leverer overgangsydelser i en given periode efter gennemførelsen af transaktionen, mens butikkerne omdannes i CBS-regi.

»Vi tager i dag et historisk skridt, når vi i CBS går fra 240 til 400 butikker. Netto Sverige har på et forbilledlig vis opbygget et stærkt butiksnet i det sydlige Sverige, som vi nu ser frem til at satse yderligere på og videreudvikle,« siger Christian Wijkström, administrerende direktør i CBS.

Netto Sverige åbnede sine første svenske butikker i maj 2002, og aftalen om at overdrage forretningen omfatter også de 2000 medarbejdere i Netto Sverige.

Salling Group, der indtil sidste år hed Dansk Supermarked gruppen, har aldrig for alvor fået succes med at drive discountbutikker på det svenske marked. Kæden har i lange perioder været drevet med underskud, og der har været adskillige udskiftninger på direktørposten.

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre købsprisen for transaktionen, der planlægges gennemført i løbet af sommeren. Aftalens gennemførelse forudsætter godkendelse fra de svenske konkurrencemyndigheder.