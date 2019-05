Danmarks andenstørste modekoncern DK Company overtager CNS Group med omgående virkning.

Danmarks store modekoncern DK Company overtager CNS Group.





Efter forhandlinger i nat har modekoncernen indgået en aftale om at overtage hovedparten af aktiviteterne i modefirmaet CNS Group, der var gået konkurs.





Det skriver DK Company i en pressemeddelelse.





»CNS Group er desværre i den situation, at de har mistet en stor, tysk kunde, hvilket resulterede i, at selskabet blev erklæret konkurs. Vi kender CNS Group som gode kolleger i branchen og har stor respekt for det, de har bygget op. Vi er derfor glade for, at vi i denne situation kan gå ind og overtage aktiviteterne,« udtaler koncerndirektør i DK Company Jens Poulsen i pressemeddelelsen.





Han oplyser, at DK Company længe har haft et ønske om, at styrke deres satsning inden for herresegmentet.





Det konkursbegærede CNS Group står bl.a. bag tøjmærkerne Solid og Tailored & Originals. Det koldingensiske tøjfirma er ejet af norske Stein Lande, der er gået konkurs med sit selskab Conseptor A/S.





»DK Company overtager hele CNS Group, hvor hovedfokus vil være på de to herremærker, der står for en omsætning på ca. 200 mio. kr. fordelt på wholesale og retail,« siger Jens Poulsen i pressemeddelelsen.





Peter Mazur fortsætter som direktør for Solid og Tailored & Originals, hvor de ca. 60 medarbejdere, der tidligere på dagen blev sendt hjem, er tilbudt en fremtidig arbejdsplads.





DK Company arbejder i øjeblikket med 17 tøjmærker til kvinder bl.a. InWear og Gestuz samt de tre herremærker Matinique, Casual Friday og Blend.





Modekoncernen har hovedsæde i Ikast.