Rigmand har solgt indbringende p-selskab

For anden gang på få år har Onepark fået ny ejer. Europæisk gigant tager over.

Det største private parkeringsselskab i Danmark, tyskejede Apcoa, bliver nu endnu større.

Apcoa har overtaget ejerskabet af veldrevede Onepark, der de seneste tre år har haft et samlet overskud efter skat på omkring 25 mio. kr., og som er Danmarks tredjestørste private parkeringsselskab.

Onepark, der indtil nu var ejet af rigmanden Per Lyngbak Nielsen, administrerer mere end 30.000 parkeringspladser i Danmark.

Samtidig med ejerskiftet er Oneparks hidtige direktion og bestyrelse blevet skiftet ud til fordel for folk relateret til Apcoa-koncernen, heriblandt Apcoas adm. direktør i Danmark, Michael Rune Christensen.

Apcoa bekræfter opkøbet over for Finans.

»Både Apcoa Parking og Onepark ser sammenlægningen som en stor mulighed for at udbrede serviceniveauet yderligere over for parkeringsområdernes ejere og forbrugere i Danmark ved at sammenlægge den bedste viden, de bedste parkeringssystemer og den største erfaring fra parkeringsdrift,« siger Apcoa i en skriftlig udtalelse.

Per Lyngbak Nielsen, der sammen med sin familie købte Onepark i 2016 og siden har drevet parkeringsselskabet, er fåmælt omkring salget til Apcoa.

»Det er Apcoa, der styrer kommunikationen her, som det er naturligt i sådanne processer,« skriver Per Lyngbak Nielsen i en mail til Finans.

Per Lyngbak Nielsen havde en ejerandel i Fitness World. Det har været med til at gøre ham til en særdeles velhavende mand.

I hans personlige selskab Kaphi Holding var der ved udgangen af 2017 en egenkapital på 178,3 mio. kr.

Onepark blev stiftet i 2012 af erhvervsmanden Per Moesgaard og nordmanden Snorre O. Bentsen. Sidstnævnte var i mange år chef i Europark, det nuværende Apcoa.

Snorre O. Bentsen stoppede med at være aktiv i Onepark i 2016, da Per Lyngbak Nielsen købte majoriteten af parkeringsselskabet. Per Moesgaard fortsatte frem til 2018 med at være minoritetsejer.

Onepark beskæftiger omkring 75 fuldtidsansatte og havde i 2018 en indtjening på 7,8 mio. kr.