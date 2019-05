Problemerne tordner sig op for Thomas Cook-koncernen, der bl.a. ejer Spies.

Et af verdens største og ældste rejseselskaber, Thomas Cook, er i store problemer og har brugt det meste af weekenden på at forsikre bekymrede kunder om, at selskabet har nok penge til at fortsætte driften.

Thomas Cook, der bl.a. står bag danske Spies, fremlagde i sidste uge et regnskab med et kæmpe milliardunderskud. Det fik selskabets aktie til at falde med 40 pct. Nu kan den hårdt pressede rejsegigant ende i mere økonomisk uvejr.

Det britiske medie Sky News skriver, at en række betalingsselskaber, som Thomas Cook samarbejder med, nu forsøger at tilbageholde adskillige millioner kroner af rejseselskabets kunders penge.

Når kunder i dag køber en rejse gennem Thomas Cook og betaler med kreditkort, går der som udgangspunkt to dage, før pengene ender i Thomas Cooks kasse. Men ifølge Sky News planlægger Thomas Cooks betalingsformidler i Norden at forlænge dette til »adskillige uger,« fordi der er usikkerhed om Thomas Cooks finansielle situation.

Man vil altså tilbageholde pengene i længere tid, af frygt for at Thomas Cook skal kollapse.

I løbet af weekenden har Thomas Cook på både Facebook og Twitter forsøgt at berolige bekymrede kunder, som spørger, hvorvidt deres rejser i den kommende tid er i fare.

»It's business as usual,« skriver Thomas Cook bl.a.

En talsperson for Thomas Cook siger i en udtalelse, at selskabet i de seneste dage har haft »flere samtaler« med sine leverandører for at forklare, at der er nok ressourcer til at holde rejseselskabet i live, og at man forsøger at styrke sin likviditet.

Selskabet fortsætter nu forhandlingerne med sin nordiske kortleverandør, lyder det.

»Og vi er overbeviste om, at vi i de kommende dage når frem til en acceptabel løsning,« siger talspersonen.

Det 178 år gamle Thomas Cook er et af verdens ældste rejseselskaber med millioner af kunder, og derfor kan det få store konsekvenser for selskabets kortsigtede likviditet, hvis den nordiske betalingsformidler får udsat betalinger fra kunder.

Den slags har tidligere ramt luftfartsselskaber hårdt.

Thomas Cook har gæld for mere end 10 mia. kr. og satte for nogle uger siden - efter pres fra sine banker - sine flyselskaber til salg. Thomas Cook-koncernen ejer flere flyselskaber, der både beskæftiger sig med ruteflyvning og charterrejser.