Bilgigant i historisk stort tab

Den britiske bilproducent Jaguar Land Rover er bl.a. blevet ramt af faldende efterspørgsel i Kina.

Det største minus nogensinde. Det er overskriften på det årsregnskab, som Jaguar Land Rover har offentliggjort tirsdag.

Den britiske bilproducent er kommet igennem sit skæve regnskabsår med en faldende omsætning og et dundrende underskud. Omsætningen faldt fra 25,8 mia. pund til 24,2 mia. pund., mens bundlinjen gik fra et overskud før skat på 1,5 mia. pund til et underskud på 3,6 mia. pund.

Det svarer til 30,7 mia. kr.

Jaguar Land Rover kom igennem fjerde kvartal med et plus på bundlinjen, men det var langt fra nok til at ændre farven på bundlinjen. Den blev farvet blodrødt af milliardstore nedskrivninger i tredje kvartal.

Selv om man ser bort fra nedskrivningerne, ville det ikke ændre farven på regnskabet. Jaguar Land Rover kom således igennem sit regnskabsår med et resultat før skat på 358 mio. pund svarende til 3,1 mia. kr.

Til sammenligning kom den britiske bilproducent igennem regnskabsåret 2017 med et overskud på 1,5 mia. pund før skat. Tilbagegangen skyldes primært udviklingen i Kina, hvor slaget til private faldt med hele 34 pct.

Det var med til at trække det samlede salg til private ned med 5,8 pct.

Jaguar Land Rover, der er ejet af indiske Tata, annoncerede tidligere på året, at selskabet skulle skære 4.500 stillinger væk på globalt plan.

Det svarede til ca. 10 pct. af de ansatte i bilproducenten. Sparerunden blev iværksat som følge af brexit, svigtende salg af dieseldrevne køretøjer og nedgangen på det kinesiske marked.