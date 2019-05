Et tweet i strid med børsreglerne og en granskning af et kaotisk selskab har revet den tidligere konkursramte Jesper Øhlenschlægers blockchain-projekt ud af de svenske børslister.

Et kaotisk forløb for den danske erhvervsmand Jesper Øhlenschlæger er kulmineret i, at hans blockchain-projekt ikke længere har udsigt til en fremtid på den svenske Nasdaq First North-børs.

Det sker efter, at Jesper Øhlenschlæger postede et uheldigt tweet, som fik børsen til at suspendere aktien for selskabet The Marketing Group (TMG) og forlange en ny ansøgning for at forblive børsnoteret.

Det skriver Børsen.

»Det er vendt rundt. Resultaterne for Q1 bliver fantastiske. Samarbejde med supervirksomheder. Fem gange op, vent og se,« skrev han på Twitter, hvilket fik Nasdaq First North-børsen reagere på mistanke om læk af insideroplysninger.

Tweetet forfattede Jesper Øhlenschlæger, efter at han solgte et blockchain-selskab til TMG for 36 mio. kr. og i en kort overgang sad som direktør og formand for TMG.

»Det var forkert gjort af mig. Jeg tænkte ærligt talt ikke over det,« skriver Jesper Øhlenschlæger i en mail til Børsen om tweetet.

Efter suspensionen iværksatte Nasdaq en undersøgelse af TMG, der ifølge børsen havde ændret så meget karakter, at det skulle sende en ny ansøgning ind. Det var fysisk umuligt med børsens deadline, lyder det fra Jesper Øhlenschlæger, og TMG blev derfor for nylig tvunget af børsen. Samtidig gik salget af blockchain-selskabet til TMG i vasken.

Jesper Øhlenschlæger gik i 2010 konkurs med en milliardgæld med vindmølleselskabet Skykon og blev begæret personligt konkurs i 2013.