Eks-milliardær stoppet - måtte forlade fly sammen med sin kone

Naresh Goyal, der engang var en af Indiens rigeste, må ikke forlade landet.

Stifteren og ejeren af det kriseramte flyselskab Jet Airways får ikke lov til at forlade sit hjemland Indien i den nærmeste fremtid.

Sammen med sin kone blev milliardæren Naresh Goyal i weekenden eskorteret ud af et Emirates-fly, som netop skulle til at lette fra Mumbai Airport. Herefter blev parret tilbageholdt af de indiske myndigheder, skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters.

Naresh Goyal er hovedaktionær i Indiens næststørste flyselskab Jet Airways, der for en måned siden måtte indstille driften og aflyse alle sine afgange. Flyselskabet har en kæmpemæssig gæld - især til statsejede banker i Indien - og myndighederne er nu i gang med at undersøge, hvad der er foregået i det tabsramte selskab.

Årsagen til Naresh Goyals tilbageholdelse kendes ikke præcist. Men den skete kun to dage efter, at Indiens premierminister, Narendra Modi, vandt en jordskredssejr ved det indiske valg. Han har svoret at slå ned på bl.a. korruption og har tidligere også gjort det nemmere at konfiskere værdier fra »økonomiske lovovertrædere,« der flygter fra landet og efterlader store ubetalte regninger.

Jet Airways' långivere har overtaget kontrollen med selskabet og forsøger nu at finde en ny investor, der igen kan få selskabet på vingerne. Imens fortsætter selskabets ansatte med at protestere over ubetalt løn.

Den 69-årige Naresh Goyal etablerede Jet Airways for snart tre årtier siden, og han ejer sammen med sin familie 52 pct. af aktierne i flyselskabet. Flyselskabet Etihad Airways ejer 24 pct. af aktierne.

Naresh Goyal var tidligere blandt Indiens 20 rigeste mænd med en anslået formue på 13 mia. kr. Men de senere års krise i hans flyselskab betyder, at han ikke længere figurerer på landets milliardærlister.

Det er bl.a. hård konkurrence fra lavprisflyselskaber, som har sat Indiens engang største flyselskab under hårdt pres.