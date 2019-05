Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen har i 2018 sat 122 mio. kr. til. Men det er en betydelig fremgang fra sidste år, hvor heste og en golfbane kostede ham endnu dyrere.

Et rungende underskud på små 122 mio. kr. før skat. Det har i 2018 været prisen for ikke mindst Thomas Kirk Kristiansens investering i golfbanen Great Northern ved Kerteminde og et tilknyttet spa-sted.

Kirk og Kirk koncernen (mio. kr.) 2018 2017 Resultat før skat -122

-197 Aktiver 715,8 836,4

Det fremgår af regnskabet for Kirk og Kirk, hvor Thomas Kirk Kristiansen har samlet sine aktiviteter.

Han skriver ikke meget om baggrunden for underskuddet - men han forventer, at det bliver mindre i år.

»Koncernens aktiviteter forventes at stige i løbet af 2019, bl.a. som følge af åbningen af Great Northern Spa. Færdiggørelsen og åbningen af Great Northern Spa forventes at påvirke koncernens resultat positivt,« skriver han.

Spaen er et 4.000 kvadratmeter wellness-område med massage, manicure, pedicure og en old school barber og et yoga-studio.

Golfbanen åbnede sidste år, og det prægede regnskabet for 2017, at indtægterne af investeringen ikke var begyndt at løbe ind.

Samtidig var 2017 præget af lukningen af Thomas Kirk Kristiansens stutteri Kirk Arabians.

I rå tal venter han, at resultatet bliver 50 pct. bedre i 2019 - omend med den usikkerhed , der ligger i åbningen af spa-delen af Great Northern.

Thomas Kirk Kristiansen er familiens repræsentant i hele Lego-imperiet, og det er herfra hans indtægter og formue kommer fra.

Sammen med sine to søstre, Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard, og deres far, Kjeld Kirk Kristiansen, ejer han pengetanken Kirkbi, som så ejer 75 pct. af Lego.

De sidste 25 pct. af Lego ejer Lego Fonden.

Kirkbi er ejet næsten ligeligt mellem Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn, men faren sidder på lige over 60 pc.t af stemmerne og dermed kontrollen over selskabet.

Kirkbi har samlede aktiver på 103 mia. kr., og i 2018 blev det til et overskud efter skat på 8,7 mia. kr.

De tre børn og deres far, Kjeld Kirk Kristiansen, fik personligt udbetalt et udbytte fra Kirkbi på omkring 100 mio. kr. hver.