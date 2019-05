Pilotstrejke kostede SAS 453 mio. kr. - overskuddet er i fare

Det skandinaviske flyselskab er kommet igennem sit andet kvartal med underskud.

Overskuddet er i overhængende fare i SAS efter forårets pilotstrejke, som ventes at løbe op i et tab på 650 mio. svenske kr. svarende til 453 mio. kr.

Det oplyser det skandinaviske flyselskab i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for andet kvartal i sit forskudte regnskabsår.

»Det bliver svært at nå et positivt resultat efter skat,« oplyser flyselskabet med henvisning til strejken, stigende brændstofpriser og en svækket svensk krone.

SAS's andet kvartal løber fra februar til og med april, og dermed indeholder regnskabsperioden halvdelen af forårets strejke, som løb fra slutningen af april til begyndelsen af maj.

Trods strejken formåede SAS at øge sin toplinje fra 9.916 mio. svenske kr. til 10.187 mio. kr., men det er stort set den eneste regnskabspost, som viste fremgang. SAS endte således med et negativt driftsresultat (EBIT) på 1.130 mio. svenske kr. mod et minus på 374 mio. svenske kr. i samme periode sidste år.

Resultatet efter skat endte på 933 mio. svenske kr. Til sammenligning endte samme post i andet kvartal i fjor på minus 349 mio. svenske kr.

»Selv om resultatet langt fra er tilfredsstillende, bliver vi opmuntret af visse underliggende tendenser. De investeringer, vi har foretaget i vores kundeudbud betaler sig tilbage med højere omsætning pr. passager og en stigning i tillægsindtægter,« lyder det fra Rickard Gustafson, der er topchef i SAS, i forbindelse med regnskabet, som dog påpeger, at svage økonomiske indikatorer, højere brændstofpriser og en svag svensk krone opvejer for disse underliggende tendenser.

»Derfor er vi nødt til at øge tempoet på transformationen for at tilpasse vores virksomhed til de nuværende markedsforhold og sikre fremtidig rentabilitet,« lyder det fra Rickard Gustafson.

Per Hansen, investeringsøkonom hos onlinebørsmægleren Nordnet, mener, at SAS er havnet i modvind fra alle sider.

»Aktien er faldet med 30 pct. år til dato, men det er vanskeligt at se, at investeringscasen kortsigtet er tilstrækkeligt attraktiv til at gribe den faldende kniv. En yderligere økonomisk afmatning i kombination med stigende omkostninger og risikoen for at en pilotaftale får afsmittende effekt på andre personalegrupper, gør fortsat SAS til en tvivlsom aktieinvestering,« skriver, i en kommentar til regnskabet,« skriver Per Hansen i en kommentar til regnskabet.