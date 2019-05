Ubekymret rigmand har underskud for 14. år i træk

Det danske juicefirma Seimei er hårdt plaget af underskud. Men ejeren, Allan Feldt, er optimist.

Den danske erhvervsmand og iværksætter Allan Feldt bliver ved med at tabe penge på sit juicefirma Seimei, der producerer kildevand og bæredygtige juicer under navnet Wish.

På få år har Allan Feldt, der i sin tid tjente en formue på at sælge kildevandsfirmaet Aqua d’Or, tabt over 40 mio. kr. på sit juicefirma. I 2018 var underskuddet 11,5 mio. kr., afslører et nyt regnskab.

»Vi har i 2018 haft stor fokus på yderligere at trimme produktion og drift i selskabet. Det har medført nogle ekstraordinære engangsomkostninger. Hertil skal tilføjes, at der ekstraordinært er kasseret råvarer for et millionbeløb, da en stor dansk detailkunde ikke opfyldte en indgået aftale,« skriver Allan Feldt, der selv er direktør, i regnskabet.

Hvilken detailkunde, der er tale om, fremgår ikke. Men Allan Feldt og Seimei havde angiveligt indkøbt danske, økologiske råvarer direkte fra avlere med forholdsvis kort holdbarhed. De måtte kasseres og beløbet afskrives.

»Vi har valgt ikke at lægge sag an mod kunden, men i stedet set fremad i kunderelationen og positivt udbygges samhandlen med samme kunde, og dermed indhenter vi det tabte,« skriver Seimei i sit regnskab.

Allan Feldt er eneejer af Seimei, og han har måttet tage drastiske midler i brug for at holde gang i sit juicefirma. I 2017 fyrede han over halvdelen af de ansatte og overtog selv styringen af fabrikken.

Året efter købte han sine to medejere, Kohberg-brødrene Per og Jesper Fogtmannm, ud af firmaet.

Seimei har desuden fået omdannet gæld for i alt 20 mio. kr. til egenkapital, så kassen ikke længere er tom. Det viser en registrering i CVR-registret.

Selvom Seimei nu har tabt penge 14 år i træk, er Allan Feldt optimistisk på fremtiden. Han har tidligere sagt til Børsen, at underskuddene ikke bekymrer ham.

»I 2019 forventer vi yderligere fremgang i både omsætning såvel som på resultat før skat, hvilket årets start også allerede har vist,« lyder det i Seimei-regnskabet.

Allan Feldt ejer Seimei gennem sit holdingselskab, Feldt Holding ApS, der også rummer hans øvrige investeringer.