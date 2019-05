Tysk busgigant indtog Danmark - nu tjener den penge

På kun to år er det lykkedes Flixbus at skabe overskud på sin danske busdrift. Målet er tre mio. passagerer om året.

Den tyske busgigant Flixbus stormer frem på det danske marked og tjener nu også penge på bl.a. at fragte passagerer mellem Aarhus og København.

I sit blot andet regnskabsår på det danske marked er det lykkedes Flixbus at køre et overskud på 883.000 kr. hjem. Det viser et nyt regnskab for 2018.

»Selskabet bevæger sig fra opstartsfasen på det danske marked til en mere moden fase, som stadig kræver investeringer i forretningsudvikling, drift og markedsføring,« skriver Flixbus-ledelsen i regnskabet.

Størst i Europa Flixbus er er tysk selskab med hjemsted i München og Berlin.

Selskabet begyndte i 2013 og er nu størst i Europa med 1.400 rejsemål og 200.000 daglige afgange i 27 lande.

Selskabet samarbejder med lokale vognmænd og råder på den måde over mere end 1.500 busser med 5.000 lokale chauffører.

I Danmark har Flixbus hjemsted i Aarhus.

Flixbus gjorde sit indtog i Danmark i april 2017, da selskabet indledte et partnerskab med busselskabet Abildskou, der i årevis har fragtet danskerne på den populære rute mellem Aarhus og København.

Kort tid efter købte Flixbus rivalen Rødbillet.

Selvom der nu er overskud, har det været dyrt for Flixbus at etablere sig i Danmark. I det danske datterselskabs første regnskabsår var der et underskud på 52 mio. kr.

»Et underskud er forventeligt de første år, virksomheden går ind i et nyt land. I Tyskland var der break-even efter fire år, og i Benelux skete det efter to år. Vi er tilfredse med den stærke vækst, vi har oplevet i løbet af det første år, hvor antallet af passagerer er tredoblet, og vi har fået 15 buspartnere,« sagde landechef Winnie Højer i den forbindelse til Finans.

Flixbus offentliggør ikke sin omsætning i Danmark, men det er forventningen, at den i 2019 vil stige med 10-15 pct.

Flixbus blev grundlagt i 2013 og har siden bredt sig ud over Europa. Den tyske busgigant har et mål om at fragte tre mio. danskere om året, og forretningsmodellen er baseret på partnerskaber med hundredvis af lokale og regionale busvognmænd.

De leverer busser og chauffører, mens Flixbus står for ruteplanlægning, bookning og markedsføring.

Flixbus er til stede i en lang række danske byer og har også åbnet en rute mellem København og Paris.