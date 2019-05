Det københavnske luksushotel har igen overskud, efter at en tabt voldgiftssag førte til et stort milliontab.

En opsigtsvækkende retssag kostede luksushotellet d'Angleterre næsten 100 mio. kr. Men nu er økonomien igen femstjernet på det kendte danske hotel.

Efter et stort millionunderskud i 2017 kom Hotel d'Angleterre ud af 2018 med et overskud på 17,7 mio. kr. Omsætningen er hemmelig, men var på niveau med året før, skriver ledelsen i et nyt regnskab.

»Det positive resultat skyldes en betydelig indsats fra alle områder såvel som en god omkostningsstyring i alle afdelinger,« skriver ledelsen.

Hotel d'Angleterre, der ligger på Kongens Nytorv i København, tabte i 2017 en voldgiftssag til den krakkede entreprenørgigant Pihl & Søn.

Her blev Hotel d'Angleterre pålagt at betale 161 mio. kr. samt procesrenter og sagsomkostninger. I alt løb regningen op i cirka 225 mio. kr., ifølge Finans' oplysninger.

Retssagen mod Pihl & Søn udsprang af den omfattende ombygning af Hotel d'Angleterre, der blev påbegyndt i 2011, og som kostede ejerne næsten en halv mia. kr.

Om Hotel d'Angleterre Hotel d'Angleterre er et femstjernet hotel på Kongens Nytorv i København og blev grundlagt i 1755 af Jean Maréchal.

Hotellet fik sit nuværende navn i 1791 efter en større ombygning og har haft adskillige ejere, deriblandt finansfyrsten C.F. Tietgen og brygger Carl Jacobsen.

Den nuværende ejer, Remmen Fonden, overtog hotellet i 1993. Da fremstod hotellet slidt og nedkørt, og ambitionen var igen at gøre det til et af verdens mest eksklusive hoteller.

I 2007 blev hotellet solgt videre til islandske Landsbanki blot for at ryge tilbage på Remmen Fondens hænder i 2011.

Hotellet har 90 værelser og suiter.

Adm. direktør er Lucas Carl Christian Johansson. Bestyrelsesformand er Else-Marie Remmen.

Pihl & Søn stod for renoveringen, som endte med at blive langt dyrere end ventet. Derfor sendte byggekoncernen en ekstraregning på cirka 198 mio. kr. til Hotel d'Angleterre, der imidlertid nægtede at betale.

Sagen endte i voldgiftsretten, der altså tildelte hotellet et millionsmæk. Hotel d'Angleterre havde ellers forventet at vinde retssagen.

Selve driften af Hotel d'Angleterre fejler imidlertid ikke noget.

»Forventningerne til 2019 er fortsat positive. Ledelsen vil fortsat afsøge udviklingsmulighederne for at styrke det stærke brand og den kvalitet, som d'Angleterre er synonym med,« lyder det i regnskabet.

Hotel d'Angleterre er ejet af Remmen Fonden (Remmen's Stiftung von 1986), der i 2007 solgte hotellet, men fire år senere købte det tilbage. Else Marie Remmen, enke efter Henning Remmen, er formand for fonden.

Hotel d'Angleterre har en bogført egenkapital på 543 mio. kr.