På et pressemøde onsdag har skatteminister Karsten Lauritzen (V) orienteret om et stort forlig i sagen om påstået svindel med udbytteskat.

Danmarks bestræbelser på at hjembringe nogle af de mange milliarder, som hævdes at være svindlet ud af statskassen gennem refusion af udbytteskat, begynder at bære frugt.

På et pressemøde onsdag orienterede skatteminister Karsten Lauritzen (V) således om, at det er lykkedes Skattestyrelsen at indgå et forlig med 61 amerikanske pensionsplaner om at tilbagebetale 1,6 mia. kr. til den danske statskasse.

Det er det første større gennembrud, siden det i november 2015 lykkedes at indefryse 1,7 mia. kr. på udenlandske konti.

Pengene menes at hidrøre fra skandalen, der kostede det daværende Skats topchef Jesper Rønnow Simonsen jobbet, og som har udløst seks undersøgelser i forsøget på at placere et ansvar.

Skattestyrelsen vurderer, at statskassen er blevet franarret 12,7 mia. kr. i perioden 2012-2015 ved, at et netværk af udenlandske selskaber og personer har krævet refusion af udbytteskat, som de aldrig har betalt.

Udenlandske aktionærer har ofte ret til at få udbytteskat refunderet, når de modtager udbytte fra danske selskaber, men da den påståede svindel stod på, var der stort set ingen kontrol af, om de udenlandske investorer rent faktisk ejede de aktier, som de hævdede over for Skattestyrelsen.

Styrelsen opdagede drænet i statskassen i 2015 og har siden arbejdet på at få nogle af pengene tilbage igen gennem flere hundrede søgsmål i bl.a. USA, England og Dubai.

Størstedelen af søgsmålene er rettet mod amerikanske pensionsplaner, der har været en del af et større setup og som i hvert fald på papiret har fået udbetalt refusionerne.

En stor del af pengene er dog havnet hos andre aktører, der har været en del af setuppet.

De 61 pensionsplaner, hvis identiteter er fortrolige i henhold til forligsaftalen, betaler de penge, som de har modtaget, tilbage krone for krone, fortalte Karsten Lauritzen på pressemødet.

950 mio. kr. skal betales straks, mens de resterende 650 mio. kr. betales tilbage over de kommende fire år.

»Det viser, at strategien er den rigtige, og det sender et klart signal om, at den danske stat gør alt, hvad der står i vores magt, for at få alle de 12,7 mia. kr. tilbage i statskassen,« sagde Karsten Lauritzen.

Allerede i marts i år annoncerede skatteministeren, at Danmark kan være på vej til at få 6 mia. kr. tilbage i statskassen. Det skøn er der ikke ændret ved med forliget, der blev indgået i New York tirsdag aften efter månedlange forhandlinger.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Kammeradvokaten, og Skattestyrelsen vurderer, at omkostningerne til sagsanlæg og juridisk bistand kan komme til at løbe op i 2,4 mia. kr.

Sideløbende efterforsker bagmandspolitiet sagen og har rejst sigtelser mod bl.a. den britiske finansmand Sanjay Shah, der mistænkes for at have haft en edderkoppe-lignende rolle i sagen.

Han bor i Dubai, som Danmark ikke har nogen udleveringsaftale med, og han har tidligere bekræftet, at han har været med til at tømme den danske statskasse for milliarder af kroner. Han fastholder dog, at han blot har udnyttet et hul i skattelovgivningen.