Efter kæmpe tab: Nu har dansk shippinggigant kurs mod rekord

Blue Water Shipping ramte en bølgedal i 2017, men er nu atter på vej op. Selskabet har forbedret bundlinjen med 100 mio. kr. i 2018 og har kurs mod langt større overskud i 2019.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

Blue Water Shippings økonomi sprang læk i 2017, der endte med et underskud på hele 92 mio. kr. I løbet af 2018 er det lykkedes at tætne hullerne og forbedre bundlinjen med mere end 100 mio. kr., så resultatet før skat bliver plus 10 mio. kr.

Samtidig er omsætningen i transport- og logistikkoncernen øget med 7 pct. til knap 5,6 mia. kr.

»Vi er meget tilfredse med, at vi det seneste år har vendt udviklingen og nu igen leverer stabil fremgang og overskud i vores drift. Vi er dog ikke tilfredse med resultatet for 2018,« siger Søren Nørgaard Thomsen, der tiltrådte som adm. direktør i Blue Water Shipping i februar 2018.

Bundlinjen i Blue Water Shipping har i 2018 været negativt påvirket af »investeringer og forandringer i de danske og nordiske aktiviteter«. Disse tiltag har kostet 30 mio. kr. Derudover belastede selskabets igangværende it-strategi regnskabet med yderligere 25 mio kr.

Strategien indebærer, at antallet af systemer reduceres.

I 2017 kostede it-strategien også 25 mio. kr. Det år blev bundlinjen samtidig trukket helt ned i det røde felt som følge af tab på 50 mio. kr. i forbindelse med implementering af en ny fragtterminal i Taulov og et nyt såkaldt Transport Management System.

2018 begyndte også negativt for Blue Water Shipping, der har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger omkring 1.600.

»De første måneder af 2018 levede ikke op til vores forventninger, og det har haft stor indflydelse på, at vi ikke kom bedre ud af året samlet set. I 2018 har vi øget fokus på effektivisering af vores processer og arbejdsrutiner samt bedre organisering af vores forretning. Det har løbende givet forbedringer,« siger Søren Nørgaard Thomsen.

Den positive udvikling er fortsat ind i 2019, hvor Blue Water Shipping venter et rekordstort overskud på omkring 100 mio. kr. Fremgangen er drevet af forbedringer i kerne-forretningsområderne samt indtjening fra milliard-kontrakter for oliekonsortiet TCO.

Blue Water Shipping er ansvarlig for transport af omkring 300 moduler på op til 1800 tons til det Kaspiske Hav i forbindelse med udvidelse af Tengiz-oliefeltet.

Blue Water Shippings grundlægger og bestyrelsesformand, Kurt Skov, medgiver i en pressemeddelelse, at de seneste år har været præget af store investeringer, ustabile markeder og udfordringer.

»Men vi har nu genfundet et stærkt fundament for vores nuværende og fremtidige forretning, hvilket giver stor tiltro til de kommende år. Med fokus på sund drift skal vi styrke vores position i markedet,« udtaler Kurt Skov.