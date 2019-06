Det historiske badehotel Ruths Hotel i Skagen har på få år vendt et stort millionunderskud til en solid indtjening.

Det populære badehotel Ruths Hotel i Skagen tjener atter millioner og har formået at vende et stort millionunderskud.

I det seneste regnskab kommer hotellet ud med lidt over 2 mio. kr. på bundlinjen. En stigning på knap 10 pct. sammenlignet med året før.

Hotellet meddeler også, at omsætningen har været på mere end 12 mio. kr., og at der siden 2010 er investeret mere end 34 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering.

Det har dog tidligere set meget sort ud for Ruths Hotel, der tilbage i 2010 måtte se langt efter et overskud. Et underskud på 12,5 mio. kr. fik direktør Peter Christian Bühlmann Jensen til at love, at han ville vende underskuddet og styrke hotellets brand.

Efter tre år lykkedes den mission, og siden da er Ruths Hotel kommet ud med et overskud, og Peter Christian Bühlmann Jensen er nu klar til at give stafetten videre til den nye direktør Tom Boye, der kommer fra en tidligere stilling hos Montra Skaga i Hirtshals og Hanstholm.

»Jeg er utrolig stolt af resultatet, som jo betyder, at jeg trygt kan overlade driften til hotellets nye direktør Tom Boye, der er klar til at tage over her fra den 1. juni,« har Peter Christian Jensen udtalt til Horesta.

Ruths Hotel henter 70 pct. af årets omsætning over sommeren, og mens der normalt er ansat 35 medarbejdere på hotellet, er der i juli mere end 100 ansatte.

Den største omsætning får hotellet i uge 29, der er særlig kendt for at tiltrække velhavende til Skagen, og direktøren har tidligere fortalt til MigogAalborg, at man på én aften i uge 29 har omsat for 360.000 kr.

Det er omkring tre gange så meget som en normal dag for hotellet.

Det femstjernede badehotel har eksisteret siden 1904, og i 2010 åbnede hotellet for konferencer for at komme tomme værelser til livs uden for sæsonen.

De seneste fem regnskabsår har Ruths Hotel øget sit overskud.