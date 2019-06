Lars Larsens møbelselskab IDdesign kæmper med millionunderskud. Derfor bliver Idemøbler nu skrottet.

Der skal tjenes flere penge, og hullet i kassen lukkes. Den danske møbelkoncern IDdesign tager nu konsekvensen af år med store millionunderskud og et ændret detailmarked og slår de to danske møbelkæder Ilva og Idemøbler sammen. Alle butikker vil derfor fra september bære navnet Ilva, mens Idemøbler forsvinder.

IDdesign ejes af dynekøbmand Lars Larsen, som også står bag den globale storkoncern Jysk med 2.800 butikker i 52 lande. IDdesign indgår i en række af Jysk-ejerens investeringer i danske virksomheder under Lars Larsen Group.

I fjor blev Rami Jensen, der har gjort karriere i Jysk-koncernen, sat ind som ny adm. direktør for IDdesign. Blandt hans første tiltag har været på de indre linjer at slå Ilva og Idemøbler, der ellers var to selvstændige kæder, sammen.

Nu tages næste skridt ved at sløjfe Idemøbler, som ellers er den største kæde af de to. I stedet fokuseres på Ilva-navnet til alle 43 danske butikker.

»Vi har haft mange vurderinger og overvejelser. I det gældende detailmarked er vi sikre på, at det bliver en styrke kun med ét navn. Ilva er mest kendt i hovedstaden og en række storbyer, mens Idemøbler er mere kendt i resten af landet. Ilva er på langt sigt det bedste navn,« siger Rami Jensen.

IDdesign har gennem en årrække kørt med underskud og kæmpet med store udfordringer. 2017/18 gav således et underskud på 51 mio. kr. – og dermed et samlet tab efter skat over fire år på 366 mio. kr. Lars Larsen tilførte i fjor selskabet 150 mio. kr. i ny kapital. Siden overtagelsen i 2013 har dynekøbmanden sendt 424 mio. kr. ind i IDdesign.

Tidligere var Ilva kendt for noget større møbelhuse end Idemøblers butikker. De senere år er kvadratmeterne dog reduceret hos Ilva, og sortimentet i de to kæder samordnet. Siden efteråret 2018 er der arbejdet på tværs i koncernen med alle bagvedliggende funktioner. Antallet af fuldtidsansatte i selskabet er 100 færre end for et år siden.

IDdesign A/S Driver kæderne Idemøbler, Ilva og IDdesign, der tilsammen har 66 møbelhuse og tre webshops i ind- og udland.

De 33 butikker i Idemøbler bliver fra september i år omdømt til Ilva, så den kæde samlet dermed består af 46 butikker – de fleste her i landet kombineret med enkelte i Sverige, Island og på Færøerne.

IDdesign har desuden en franchisekæde med 20 danske møbelbutikker i en række lande – bl.a. Mellemøsten og Spanien. Butikkerne drives af lokale partnere og de fleste steder under navnet IDdesign.

Selskabet blev i 2013 overtaget af Lars Larsen og Jysk Group

Ca. 800 medarbejdere og en omsætning på 1,7 mia. kr.

Bestyrelsesformand er Jysk-koncernchef Jan Bøgh og adm. direktør Rami Jensen.

»Vi har en klar strategi om, at bundlinjen skal forbedres. Også selvom det skulle koste lidt på toplinjen. Regnskabsåret, 2018/19, som kører nu, vil også give underskud, men er væsentligt forbedret i forhold til året før. Vores omstilling er et led i en strategi om at forbedre regnskabet og vores plads på det danske møbelmarked,« siger Rami Jensen.

Markedet for salg af møbler til danskerne præges af en række aktører, som satser på de billige produkter – med netop Jysk-kæden i front. I markedet er også Ikea, My Home-kæden og andre udbydere. I toppen af markedet rent prismæssigt ligger en række udbydere af dyrere designmøbler.

Ifølge Rami Jensen er strategien for IDdesign og dermed Ilva at holde sig i midtermarkedet samt fokusere på den rolle:

»Vi er bredt ude i landet og satser bl.a. på den store trend om at forbrugerne vil individualisere deres produkter, så de selv designer sofaens udseende eller spisebordets sammensætning. Det arbejder vi endnu mere med, samtidig med at vi udvider sortimentet med nyheder.«

IDdesign har det seneste år lukket fire danske møbelbutikker, og ifølge Rami Jensen er netværket nu derfor rettet til.

Samtidig arbejder selskabet bl.a. med at åbne butikker i storbyer til nye koncepter. På færre kvadratmeter skal møbler vises frem, så salgskanalerne mellem fysiske butikker og onlinehandel bedre kombineres.

Danske møbelselskaber kæmper for salget på hjemmebanen

Netop den tendens ses også hos andre i detailhandlen, der præges af færre fysiske butikker generelt. Eksempelvis arbejder Ikea med netop små citybutikker rundt om i verden som supplement til de velkendte store varehuse.

Her i landet er isenkræmmerkæden Imerco eksempelvis også i gang med at slå butikker sammen, der hvor selskabet har flere, som ligger tæt. Den børsnoterede Matas-kæde har også en plan i gang, den går på større og måske færre butikker.

Storkoncern IDdesign med Ilva og Idemøbler (møbelkæder)

Bolia.com (møbler)

Actona (produktion af møbler)

Sengespecialisten (butikskæde).

Scancom (havemøbler)

Letz Sushi (restaurantkæde).

Himmerland Golf og Spa Resort

By Design (amerikansk møbelkæde)

Backtee (golftøj)

Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter)

Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller).

Garia (golfbiler)

Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) Ud over Jysk-koncernen med 2.800 butikker i 52 lande består Lars Larsen Group af følgende selskaber, som dynekøbmanden ejer:

Blandt konkurrenterne på møbelmarkedet til både Ilva og Jysk er My Home-kæden, der ejes af den svenske koncern Bygghemma. Kæden har aktuelt 34 danske butikker rundt om i landet og ambitioner om at vokse yderligere.

»Konkurrencen er benhård, så der skal kæmpes om hver en kunde. Møbler er som detailsalg generelt, alt har en pris i markedet. Indkøbsprisen og omkostninger bestemmer, om man driver en sund eller dårlig forrentning,« siger kædens adm. direktør Jan Hallas.