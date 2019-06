Mangemillionær efter LA-lussing: Nervøs for livsværkets fremtid i Danmark

Kendte erhvervsfolk og støtter til Liberal Alliance lufter deres utilfredshed med valgresultatet.

En række kendte stemmer i dansk erhvervsliv er bestemt ikke tilfredse med udfaldet af gårsdagens folketingsvalg.

For de er nemlig alle støtter til én af valgets helt store tabere Liberal Alliance, hvis politiske leder, Anders Samuelsen, torsdag har trukket sig som leder af partiet.

Blandt de utilfredse er mangemillionæren Jacob Risgaard, der står bag den populære webshop og butikskæde Coolshop.

Han ønsker de bedste vilkår for virksomheder og privatansatte i Danmark. Dem stod Liberal Alliance for, mener Jacob Risgaard.

»Der er kun talt om, hvordan rød blok vil bruge penge og intet om, hvordan vi skal sikre, at Danmark ikke fortsætter ned ad listen, der viser, hvordan vi taber terræn i vores evne til at konkurrere. Jeg er her dagen derpå MEGET nervøs for, om vi (Coolshop, red.) kan fortsætte med at ligge i Danmark de næste fire år,« skriver han i en email til Finans.

Jacob Risgaard henviser til den årlige måling fra den schweiziske handelsskole IMD. Målingen blev for nylig offentliggjort og viste et fald på to pladser for Danmark.

It-millionæren vil ikke uddybe, hvorfor han er nervøs for Coolshops fremtid i Danmark de næste fire år, før han har set politiske udspil fra den røde blok.

»Jeg er spændt på, hvad de kommer frem med af forslag, så vi stadig i fremtiden kan konkurrere med udlandet, og alt ikke kun kommer til at handle om at bruge de penge, vi i det private tjener,« skriver Jacob Risgaard.

Tirsdag optrådte han i en helsides annonce i Børsen sammen med fem andre kendte erhvervsfolk, hvor de tilkendegav deres opbakning til Liberal Alliance.

Én af de erhvervsfolk var den tidligere William Demant-topchef Lars Kolind, der er formand for Selskabet for Liberale Visioner. I det forum sidder 50 erhvervsfolk og har løbende dialog med Liberal Alliances ledelse og folketingsmedlemmer.

»Valget i går er en skuffelse, fordi Danmark efter min mening mere end nogensinde har brug for den vækst og velstand, som Liberal Alliance søgte at få opbakning til. Man kan ikke gennemføre en effektiv grøn omstilling uden penge. Så enkelt er det,« siger Lars Kolind, der håber, at Anders Samuelsen fortsat vil spille en rolle i partiet fremadrettet.

»Partiet var for lille til at gå i regering. Du fjerner folk fra folketingsgruppen og sætter dem i ministeriet. Det efterlader et tomrum,« skriver han til Finans og fortæller, at Liberal Alliance blev straffet for ikke få gennemført sine mærkesager.

Efter onsdagens valg er Liberal Alliance nu Folketingets mindste parti sammen med Nye Borgerlige. Begge partier har fire mandater.

Inden valget havde Liberal Alliance 13 mandater.