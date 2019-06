Udlejning af toiletter er en særdeles indbringende forretning for den nordjyske virksomhed Godik.

De fleste har formentlig set de grønne Godik toiletvogne, der står side om side på årets festivaler, og sommerens koncertgæster er da også blevet en millionforretning for virksomheden.

Nordjyske Godik kan dermed præsentere et regnskab, der viser et overskud på 25 mio. kr. efter 2018.

Det er 15 mio. kr. mere end året før, og resultatet er da også kommet bag på virksomheden selv, der i ledelsesberetningen kalder millionindtjeningen for både »tilfredsstillende« og »over det forventede niveau.«

Virksomheden blev etableret tilbage i 1993, og selv mener direktør og ejer Kim Godiksen, at både bygge og eventbranchens boom er årsagen til fremgangen hos Godik.

»Hvis man tager byggebranchen, så er den kommet meget godt i gang igen. Og hvis man tager eventbranchen, så er der kommet fem nye festivaler i år, og de har også brug for lidt flere toiletter,« har han tidligere fortalt til Finans.

Selskabet har hovedsæde i Brovst og har derudover afdelinger på Sjælland og på Fyn. Virksomhedens ansatte tæller omkring 230, men for få år siden var det vanskeligt for virksomheden at følge med antallet af ordrer, fordi der manglede nok chauffører til at køre vogne ud til kunderne.

Godik tjener hovedsagligt penge på udlejning af toiletvogne og generatorer, men den håndterer også betalingsadgang og armbånd til koncerter.

Direktøren har tidligere udtalt, at Godik omsætter for 25 mio. kr. kroner blot på generatorer.

Godik-koncernen har tidligere forsøgt at udvide forretningen med et trådløst betalingsarmbånd, men det blev aldrig en god forretning, og tidligere på året gik datterselskabet konkurs.

Godik selv er dog en forretning i vækst, og sommersæsonen er uden tvivl virksomhedens største omsætningsmæssigt.

Selskabets egenkapital lyder på 147 mio. kr. efter 2018.