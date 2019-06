Jysk joker skal hjælpe pensionskasser med at tromle storfavorit i ny budkrig om Ørsteds guldæg

Flere pensionsselskaber har henvendt sig til energikoncernen SE i håb om at kunne danne et konsortium, der skal forsøge at få fingrene i Ørsteds lukrative elnetforretning, Radius, med 1 mio. kunder på Sjælland.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Flere pensionsselskaber og rådgivere har i al hemmelighed henvendt sig til jyske SE for at trække energikoncernen med ind i en ny budkrig om elnetselskabet Radius, som Ørsted ventes at sætte til salg på ny efter sommerferien.

Det fortæller kilder med indsigt i processen til Finans.

Radius, der forsyner 1 mio. kunder med el i bl.a. hovedstadsområdet, ventes at kunne indbringe en samlet pris på op imod 20 mia. kr.

Pensionskassernes interesse for at danne parløb med SE skyldes, at pensionskasserne vil være i stand til at betale en højere pris for Radius med SE om bord, da energiselskabet vil kunne høste store synergier, hvis SE’s fusion med energiselskabet Eniig falder på plads.

Den planlagte fusion med Eniig var netop årsagen til, at SE stod på sidelinjen, da fire konsortier tidligere på året forsøgte at købe Radius, inden salgsprocessen blev kortsluttet politisk i 11. time. Men fusionen ventes nu at blive godkendt i denne måned, og det kan bringe SE ind i slutspillet om Radius.

Ifølge Finans’ oplysninger overvejer pensionskassen PKA, der tidligere bød på Radius sammen med canadiske Omers, hvordan man sikrer en konstellation, som politikerne vil acceptere, efter at et flertal på Christiansborg vedtog, at et selskab som Radius skal have det offentlige eller et forbrugerejet andelsselskab som hovedaktionær.

Det krav kan f.eks. SE hjælpe med til at honorere, ligesom flere kilder påpeger, at SE kan hente mindst lige så store synergier som SEAS-NVE, der af flere branchekendere er udråbt som favorit til at købe Radius.

»Det er klart, at vi kigger på, at der kan være nye muligheder,« siger en kilde med indsigt i PKA-konsortiets planer.

Ifølge Finans’ oplysninger er det usikkert, om SE trods frieriet vil stemple ind i kampen om Radius.

SE-formand Jens Erik Platz fortæller, at SE kun har fulgt salget af Radius på afstand pga. fusionen med Eniig.

Han afviser dog ikke, at SE vil overveje de konstellationer, der måtte opstå.

»Vi har aldrig talt for andet, end at denne branche skal konsolideres,« siger Jens Erik Platz.

»Men jeg siger også omvendt, at det, vi har gang i, fylder så rigeligt hos os.«