Tilbyder bil på abonnement - men det er en dyr forretning

Danmarks to største bilkoncerner tabte i 2018 mange millioner i kampen om at erobre markedet for bilabonnementer.

Det er endnu ikke en guldrandet forretning at tilbyde danskerne bilabonnementer frem for at eje eller lease.

Danmarks to største bilkoncerner, Semler og Interdan, tabte således millioner i 2018 på hver deres abonnementsløsning.

Interdan driver Bilabonnement.dk, hvor kunden lejer en bil for en bindingsperiode på op til 24 måneder. Der er ingen udbetaling for bilen, og alt indgår i den månedlige ydelse med undtagelse af vinterdæk og brændstof.

Ifølge Kenneth Hansen, topchef i Interdan, har kunderne dog ikke været villige nok til at betale i det omfang for abonnementsbiler, som Interdan havde håbet på. Derfor kom Bilabonnement.dk ud af 2018 med et underskud på knap 4 mio. kr.

»Bilabonnementer er et forretningsområde, hvor det er svært at tjene penge. Men vi er også i dette marked for at lære noget om kunderne, og vi har foretaget en løbende justering, så driften nu hidtil er profitabel i 2019,« siger Kenneth Hansen.

Bilabonnement.dk, der i øvrigt har haft haft fem forskellige direktører på tre år, vil ikke afsløre tal for antallet af kunder. Men Keneth Hansen oplyser, at kundevæksten er fladet ud grundet skærpet konkurrence i markedet for abonnementsløsninger.

»Det handler om at finde den rigtige balance i forretningen, og det er alle aktører i markedet ved at kigge på. Vores tålmodighed med konceptet er stor,« siger Kenneth Hansen.

Hos hovedkonkurrenten Dribe, der drives af Semler-koncernen, bød 2018 på et dundrende underskud på 51 mio. kr. i Dribes første hele driftsår.

Det har for nylig fået Semler til at skyde 20 mio. kr. ind i Dribe for at sikre den fortsatte drift.

Men hvor Bilabonnement.dk melder om en mere flad vækstkurve i forhold til antallet af kunder, forholder det sig anderledes hos Dribe. I hvert fald ifølge et indlæg på Dribes hjemmeside i januar.

I indlægget fremgår det, at Dribe siden lanceringen for knap halvandet år siden har fået 2.000 medlemmer, og at det antal forventes øget til 5.000 i 2019.

»Det er dejligt at se, at så mange danskere har taget godt imod konceptet. Tendensen er tydelig: Færre bilister ønsker at eje deres egen bil. De vil i stedet have netop den transport, der opfylder deres behov nu og her. Den tendens vil fortsætte, og derfor er vi sikre på, at Dribe har et kæmpe potentiale,« sagde Lars Eegholm, adm. direktør i Dribe, i indlægget fra januar.

Dribe fungerer på den måde, at man skal være medlem for 499 kr. om måneden for at få adgang til en flåde af abonnementsbiler, som man kan leje til en fast ydelse for korte perioder.

Udover Bilabonnement.dk og Dribe er udlejningsfirmaer som Sixt og Europcar også begyndt at køre med abonnementskoncepter.