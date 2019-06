Kulørt ejer holder liv i kendt restaurantkæde i Danmark

Hard Rock Café i Danmark har hul i pengekassen efter nyt milliontab. Ejeren varsler en kapitalforhøjelse.

Den verdensomspændende restaurantkæde Hard Rock Café lider i Danmark.

For selskabet Hard Rock Café (Denmark) A/S, der dækker over salg af merchandise i Danmark og en restaurant i København, kom ud af 2018 med et underskud på 10,5 mio. kr. efter skat.

Samtidig var omsætningen på 41,7 mio. kr. den laveste siden 2006.

»Forbedrede resultater for 2019 er forventet. Virksomhedens egenkapital er tabt fra den 31. december 2018, men vil blive genetableret gennem en kontant kapitalforhøjelse i 2019,« står der i det nye regnskab fra Hard Rock Cafés danske selskab.

Kapitalforhøjelsen har endnu ikke fundet sted. Men det vil ikke være første gang, at selskabet har brug for frisk kapital. Det skete senest i 2016, hvor der blev skudt 30 mio. kr. ind i selskabet.

Pengene kom fra en ejer, der i øvrigt er af den mere kulørte slags.

Siden 2007 har Hard Rock Café-koncernen nemlig været ejet af Seminole-indianerstammen fra Florida i USA. Indianerstammen har gennem en årrække drevet kasinoer og tjener derudover mange penge på guidede ture, jagt og fiskeri i dens seks reservater i Florida.

Seminole-stammen købte Hard Rock Café-koncernen for 965 mio. dollars.

Den første Hard Rock Café åbnede i 1971 i London. Siden har restaurantkæden spredt sig til 60 lande verden over og kom i 1995 til Danmark, da der åbnede en Hard Rock Café på hjørnet af Vesterbrogade og Bernstoffsgade ved Tivoli.

I marts 2015 flyttede restauranten dog til Rådhuspladsen, hvor den stadig er placeret.

Det danske Hard Rock Café-selskab beskæftigede i fjor 52 medarbejdere.