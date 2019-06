Den europæiske kapitalfond Silverfleet Capital har solgt den danske techvirksomhed Phase One for 1,5 mia. kr. til Axcel. Også ledelsen og en stribe medarbejdere står til at score kassen på salget.

Techkometen Phase One fra København, der sælger specialkameraer til professionelle fotografer og selskaber som Google og Amazon, får ny ejer.

Kapitalfonden Axcel har købt aktiemajoriteten i Phase One for knap 1,5 mia. kr. Sælger er kapitalfonden Silverfleet Capital med hovedsæde i London samt Phase Ones ledelse og en gruppe medarbejdere, der til sammen ejer 40 pct. af virksomheden.

Salgsprisen betyder, at værdien af Phase One er steget omkring 200 pct. på fem år, efter at det under Silverfleets ejerskab er lykkedes virksomheden anført af medejer og adm. direktør Henrik Håkonsson at forvandle sig fra at være en smal nicheproducent af kameraer til at tjene 70 pct. af sine penge på salg af software.

Og så er der endnu kun krattet lidt i overfladen.

»Vi er superstolte,« siger Henrik Håkonsson, som fortæller, at 31 medarbejdere har aktier i Phase One, hvoraf mindst 10 geninvesterer i virksomheden i forbindelse med salget.

»Det er klart, at Axcel ikke går ind i dette, hvis man ikke tror på, at der er et stort potentiale at realisere. Jeg tror, at alle medarbejdere er stolte af at få det skulderklap,« siger Henrik Håkonsson.

Selskabet blev stiftet i 1990’erne med venturemillioner i ryggen fra bl.a. Lego og blev købt af medarbejdere og ledelse i 2006.

I 2014 solgte de 60 pct. til Silverfleet, der siden har hjulpet med til, at Phase Ones eksklusive specialudstyr ikke blot sælges til professionelle fotografer og fotoentusiaster med dybe lommer, men også til industrielle aktører.

Salget giver ifølge Finans’ oplysninger Silverfleet, der bl.a. også ejer danske Masai, sin investering fem gange igen.

»Det har krævet en masse hårdt arbejde, men vi har transformeret forretningen i et godt samarbejde med ledelsen,« siger Gareth Whiley, managing partner hos Silverfleet.

De højteknologiske kameraer tager f.eks. billeder til Google Maps og bruges til inspektion af alt fra jernbaner til vindmøller og elledninger.

»Det er Ferrari eller måske Buggati inden for kameraer. Det er fantastisk, at vi har den slags i Danmark, og nu må vi se, om vi kan lave det endnu bedre,« siger Christian Bamberger Bro, partner i Axcel.

PhaseOne har i år udsigt til at veksle en omsætning på 550 mio. kr. til et driftsresultat (ebitda) på over 150 mio. kr.