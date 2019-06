I krig mod stifterne: Dansk industrifirma i nyt og uventet kæmpetab

Haarslev Group havde et underskud på 200 mio. kr. i 2018. Den tidligere ejerfamilie vandt i løbet af året et dramatisk retsopgør mod Haarslev.

Den danske industrikoncern Haarslev Group fortsætter med at bløde millioner. Mange millioner.

Et nyt regnskab for 2018 viser således et underskud efter skat på 201,1 mio. kr. Det er en markant forværring i forhold til året forinden, og også driftsresultatet er kraftigt forringet.

Haarslev Group kalder selv resultatet for uventet og ikke i tråd med forventningerne, som lød på et overskud.

»Det negative resultat er en kombination af flere faktorer; herunder et lavere end forventet aktivitetsniveau og signifikante tab, som er sket i bestemte problemramte projekter,« står der i regnskabet fra Haarslev, der laver maskiner til produktion af kød- og benmel til dyrefoder.

Derudover er Haarslev ramt af nedskrivininger på inventar, ligesom restruktureringsprojekter og it-investeringer trækker ned. På den positive side steg omsætningen med 3 pct. i 2018, omend omsætningsvæksten ikke var ligeså høj som forventet.

Haarslev er ejet af kapitalfonden Altor, der stod bag børsskandalen OW Bunker og aktuelt kæmper med den problemramte maskinbygger Tresu, som har måttet fyre 100 medarbejdere.

Søren Johansen, partner i Altor, forklarede i forbindelse med Haarslevs 2017-regnskab, at året havde været brugt på at rydde op efter den tidligere ledelse.

Claus Østergaard blev dog fyret som Haarslev-topchef i 2016, og det fik stifter Leif Østergaard til at trække sig fra bestyrelsen.

Siden stiftede Leif Østergaard selskabet Oestergaard, der er en direkte konkurrent til Haarslev og har hentet en stribe nøglemedarbejdere fra den gamle arbejdsplads.

Det blev begyndelsen på et dramatisk retsopgør mellem familien og Altor. Retsopgøret trak familien Østergaard sig sejrrigt ud af i august 2018.

Sidstnævnte lagde sag an mod Oestergaard og forlangte, at Oestergaard over en tre-årig periode ikke måtte sælge produkter magen til de maskiner, som Haarslev producerer, eller ansætte flere af Haarslevs medarbejdere.

Det blev først afvist i Sø- og Handelsretten og i august i Østre Landsret.

Undervejs i slagsmålet har Altor hyret den tidligere PET-chef Jakob Scharfs sikkerhedsfirma til at overvåge Østergaard-familien, bl.a. med gps-sendere på Leif og Claus Østergaard biler.

Claus Østergaard ejer i øvrigt fortsat omkring en fjerdedel af Haarslev Group.