Tv-vært i milliontab efter konkurs

Emil Thorups indtog i byggebranchen endte tidligere på året i en konkurs. Nu har hans holdingselskab negativ egenkapital på 2 mio. kr.

Emil Thorup var i foråret vært på det populære TV 2-program ”Nybyggerne”, hvor helt almindelige danskere bygger deres eget hus.

Men netop husbyggeri har vist sig at være en økonomisk bet for Emil Thorup.

Tilbage i februar måtte hans firma ET Byggeri, der opførte arkitekttegnede typehuse, lade sig gå konkurs. Nu er der så hul i pengekassen i hans personlige holdingselskab, ET Group.

Selskabet kom ud af 2018 med et underskud efter skat på 1,7 mio. kr. Det har gjort egenkapitalen negativ med 2,1 mio. kr.

I det nye regnskab fra ET Group kan man se, at årsagen til underskuddet skal findes i negative indtægter på 2,1 mio. kr. i de kapitalandele, holdingselskabet har. Heriblandt det fulde ejerskab af ET Byggeri.

ET Group ejer også datterselskabet ET Køkken, som endnu ikke har offentliggjort regnskab, og har desuden en ejerandel på 44 pct. af møbeldesignselskab Handvärk, som kan glæde sig over et mindre overskud i 2018.

Emil Thorup har ingen kommentarer til ET Groups regnskab, men vil gerne kommentere udviklingen i Handvärk.

»Vi er yderst tilfredse med det faktum, at vi er lykkedes med at levere sorte tal allerede på andet driftsår – og vi har store ambitioner for fremtiden. 2019 tegner allerede meget positivt med 40 pct. vækst,« skriver Emil Thorup i en mail.

Børsen , at konkursen ikke kunne sammenlignes med noget andet, han havde prøvet.

»Jeg har ikke lyst til at pege fingre ad en hel branche, som bare gør sit for at overleve. Men jeg tror, at fra en kreativ branche, som jeg kommer fra, er der meget tiltro, og man vil bare hinanden det bedste. Og det tror jeg egentlig også, de gerne vil i byggebranchen, men den er bare mere konkurrencepræget. Den er hårdere at overleve i, og det må jeg bare erkende, at det er jeg, som menneske, sgu bare ikke gearet til at være i,« sagde Emil Thorup.

Ifølge Emil Thorup begyndte det at gå skævt for ET Byggeri, da en samarbejdspartner gik konkurs i efteråret 2017.

Emil Thorup er 35 år og tonede først frem på tv-skærmen i sangkonkurrencen ”Popstars” i 2003. Derefter var han med i tv-serien ”Klovn” som Casper Christensens assistent.

Siden var han en del af Casper Christensens talkshow ”Aloha”, inden han blev hentet til DR som vært. Emil Thorup har også været radiovært og deltaget i ”Vild med Dans”.