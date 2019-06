Gammel retssag redder T. Hansen-milliardærs overskud

T. Hansen-koncernen øgede indtjeningen i 2018. Men resultatet er kraftigt påvirket af en engangsindtægt fra en civil retssag.

Én af Danmarks rigeste personer lægger igen mange millioner til formuen.

T. Hansen-koncernen, der er ejet af Bent Jensen, kom ud af 2018 med en stigende omsætning og et overskud efter skat på 69 mio. kr. Det er en forbedring af bundlinjen med omkring 21 mio. kr. i forhold til året forinden.

En ekstraordinær indtægt pynter dog gevaldigt på resultatet for T. Hansen Gruppen, der sælger både scootere, biludstyr, dæk, cykler og fyrværkeri.

En erstatning på 39,4 mio. kr. fra en langstrakt sag, der har været forbi Højesteret, skæpper godt i T. Hansens kasse.

Sagen har rødder tilbage til 2005, hvor der blev nedlagt fogedforbud mod nogle stikkontakter fra det lille firma L-Team. Ønsket om fogedforbuddet kom fra selskabet Lauritz Knudsen, der nu indgår i den globale koncern Schneider Electric.

Sagen kørte videre op til, at T. Hansen overtog L-Team i 2010. Derefter fortsatte sagen ved forskellige domstole, inden Højesteret i 2012 slog fast, at L-Team ikke havde krænket Lauritz Knudsens designrettigheder.

Det åbnede for en civil erstatningssag, som siden har kørt og førte til en godtgørelse til T. Hansen på førnævnte 39,4 mio. kr. i november 2018.

»Det har været en dyr omgang - en meget dyr omgang - men som har vist at lønne sig,« skriver Bent Jensen i en mail om sagen.

Ifølge ham har T. Hansen prøvet at lave et forlig, men Schneider Electric ville hellere have sagen for domstolene.

T. Hansen er ikke længere medejer af L-Team.

Bent Jensen forventer et let stigende aktivitetsniveau for T. Hansen i 2019. Koncernen omsatte i 2018 for knap 1,3 mia. kr.

Bent Jensen begyndte i 1991 at sælge knallerter og reservedele i Middelfart i sin daværende kæreste Trine Hansens navn. Senere købte han Trine Hansen ud - men navnet på virksomheden lod han være.

I dag råder T. Hansen-koncernen over mere end 80 butikker. Og manden bag, Bent Jensen, har de senere år haft mere end travlt med at føje nye forretninger til sit livsværk.

Først overtog han Odense-firmaet Krogslund Autodele. Dernæst den danske afdeling af værkstedskæden Mekonomen. Så fulgte Torshov Bilrekvisita og Vestjysk Autodele.

Bent Jensen ejer selv hele T. Hansen Gruppen gennem sit holdingselskab. Her er egenkapitalen på 631 mio. kr.