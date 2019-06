Milliardsalget af tv-pakker er i frit fald: »Streaming-effekten bliver større, end vi forudså«

Danskernes flugt fra tv-pakker får tv-udbyderne til at gå nye veje for at redde forretningen. Men det store problem er stadig de unge.

Det har været hårde tider for tv-udbydere som Yousee, Stofa og Boxer, efter at over 150.000 danskere har opsagt deres tv-pakke siden 2013. Men nedturen er langt fra overstået.

Traditionelt tv i Danmark står til at tabe en tredjedel af omsætningen frem mod 2023, viser en stor medieanalyse fra PwC.

Bag om PwC-analysen PwC har lavet en global analyse af medie- og underholdningsindustrien og deraf lavet en fremskrivning af hver branche frem mod 2023.

Fremskrivningen er foretaget på baggrund af globale tendenser, danske markedsvilkår og forbrugsmønstre.

PwC har udtrukket de danske tal, som i store træk følger de globale tal.

En pæn del af faldet skyldes dog, at DR mister licensmidler som følge af medieaftalen. Men en anden årsag er, at danskernes flugt fra flow-tv til streaming vil accelerere i årene frem.

»Streaming-effekten tager større markedsandele end ventet, og de traditionelle tv-udbydere får ikke fat i den unge generation,« siger Leif Ulbæk Jensen, partner i PwC.

For at bremse kundeflugten har tv-udbyderne lavet ”bland selv tv-pakker”, hvor man kan skifte kanaler ud med streamingtjenester som Netflix.

»Det vil nok redde en stor del af omsætningen for tv-udbyderne, men det kommer til at koste på indtjeningen, fordi man i højere grad bliver formidler af streamingtjenester, hvor fortjenesten er meget lav,« siger Leif Ulbæk Jensen.

Mange af de unge kommer aldrig ind i universet af tv-pakker. Det skaber selvfølgelig bekymring for fremtiden. Ulf Lund, adm. direktør i Boxer

I dag har 82 pct. af husstandene en tv-pakke. Men hos de unge under 30 år er det næsten 40 pct., som fravælger tv-pakken.

»Vi formår at fastholde de ældre tv-kunder og stort set at fastholde de midaldrende tv-kunder. Men mange af de unge kommer aldrig ind i universet af tv-pakker. Det skaber selvfølgelig bekymring for fremtiden,« siger Ulf Lund, adm. direktør i Boxer.

Landets største tv-udbyder, Yousee, har på fem år tabt 177.000 tv-kunder, og som en reaktion lancerede Yousee sidste år tv-pakker med streamingtjenester.

»De nye pakker har afblødt kundeafgangen. Men mindst lige så vigtigt har bland selv tv-pakkerne løftet efterspørgslen efter den største pakke, fordi kunderne lige pludselig kan samle både tv og streaming samme sted,« siger Jacob Mortensen, adm. direktør i Yousee.

Streamingmarkedet står til at vokse over 12 pct. om året i Danmark, viser PwC’s fremskrivning. Det betyder, at TV 2 med TV 2 Play og Nordic Entertainment Group (NENT) med Viaplay kommer til at snuppe indtjening fra de store tv-udbydere.

»Dem, der ejer indholdet, står som vindere. Men vi har stadig brug for et godt samarbejde med tv-distributørerne for at drive hinandens salg op,« fastslår Kim Poder, adm. direktør i NENT Danmark, der tilføjer, at forbrugerne i sidste ende er vinderne, fordi indholdstilbuddet er blevet enormt.

Fremskrivning af den danske medieindustri fra PwC:



Årlig vækst i perioden 2018-2023 i pct. Bøger 1,55 Biograf 3,08 Bredbånd 4,99 Digital annocering 2,99 Musik, radio og Podcast 0,83 Aviser og magasiner -1,41 Streamingtjenester 11,96 Outdoor-reklame 2,7 Traditionelt tv og hjemmevideo -9,27 TV-reklamer 0,53 Spil og e-sport 5,88

*Tv-markedet er trukket ekstra ned af færre licensmidler til DR.