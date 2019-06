Endelig godt nyt for Boeings ulykkesfly

Luftfartskoncernen IAG planlægger at købe 200 eksemplarer af Boeing 737 MAX, som har haft flyveforbud siden marts.

Boeing har fået en tiltrængt opmuntring i forhold til ulykkesflyet Boeing 737 MAX, der har haft flyveforbud siden marts i år.

Den europæiske luftfartskoncern IAG, der har British Airways som omdrejningspunkt, har underskrevet en hensigtserklæring om at købe 200 eksemplarer af flyet, som den amerikanske flyproducent arbejder hårdt på at få gjort flyvedygtigt. Det skriver BBC.

Der er ikke tale om en fast ordre på Boeing 737 MAX, men blot hensigten om, at en af Europas største operatører planlægger at købe, har stor betydning. Det viser, at der er tillid i markedet både til flyet og til Boeing.

Flere flyselskaber har i de seneste måneder meddelt, at de overvejer at skrotte eksisterende ordrer på Boeing 737 MAX.

Hvis hensigten om at købe 200 fly bliver til virkelighed er der tale om en ordrer til ca. 160 mia. kr.

IAG har meddelt, at man har tillid til, at flyet vil få tilladelse til at komme i luften i en af de kommende måneder.

»Vi har stor tillid til Boeing og forventer, at flyet vil returnere succesfuldt i de kommende måneder, efter at være blevet godkendt af myndighederne,« siger Willie Walsh, koncernchef i AIG, ifølge BBC.

Boeing 737 MAX fik flyveforbud efter to alvorlige ulykker. I efteråret mistede 189 passagerer og besætningsmedlemmer livet efter et havari med et fly opereret af det indonesiske flyselskab Lion Air.

I marts i år omkom 157 mennesker, da de fly opereret af Athiopian Air styrtede ned.