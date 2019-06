Flymilliardæren Martin Møller Nielsen fortsætter med at udvide det imperium, der har gjort ham til en af landets rigeste mænd.

Det danske flyselskab Nordic Aviation Capital (NAC) har haft den helt store tegnebog fremme.

Selskabet, der er stiftet af flymilliardæren Martin Møller Nielsen, har underskrevet en hensigtserklæring med flyproducenten ATR om at købe fly til en værdi af to mia. dollars - svarende til 13,3 mia. kr.

Det oplyser Nordic Aviation Capital i en pressemeddelelse.

I første omgang er der bestilt 35 ATR-fly, og der er optioner og forkøbsret på yderligere 70 fly. Altså kan ordren løbe op på i alt 105 fly.

»Det er vigtigt for os at investere i den allerbedste teknologi, så vi kan tilbyde fleksible og effektive løsninger til vores kunder,« udtaler stifter og bestyrelsesformand Martin Møller Nielsen i pressemeddelelsen.

Nordic Aviation Capital råder i dag over en flåde på næsten 500 fly, og de nye ATR-fly skal leveres mellem 2020 og 2025.

Martin Møller Nielsen stiftede det Billund-baserede selskab i 1990, og han har gjort det til verdens største selskab inden for flyleasing. Og så er han i øvrigt blevet mangemilliardær på sit livsværk.

Det skete i 2015, da Martin Møller Nielsen solgte over halvdelen af NAC til kapitalfonden EQT og Lego-pengetanken Kirkbi. Handlen havde en værdi af over 10 mia. kr., og Martin Møller Nielsen geninvesterede efterfølgende et milliardbeløb i flyselskabet og fortsatte som bestyrelsesformand.

Ordren på 105 nye ATR-fly til en værdi af 13,3 mia. kr. svarer i øvrigt til den formue, som Martin Møller Nielsen er god for. På Berlingskes seneste liste over landets rigeste var han nummer 8 med en anslået formue på 13 mia. kr.

Nordic Aviation Capital havde i seneste regnskabsår - der sluttede med udgangen af juni 2018 - et driftsoverskud på 2,5 mia. kr. Det var rekord. Omsætningen var på cirka 5 mia. kr.

Selskabets største marked er Europa efterfulgt af Asien, og kunderne tæller blandt andre British Airways, Air France og Lufthansa.