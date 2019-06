Nationalbanken har nu fundet den bygning, der skal være hovedsæde, mens ikonisk bygning bliver renoveret.

Nationalbanken rykker næste sommer midlertidigt ud af den ikoniske bygning på Havnegade i midten af København og ind på Langelinie. Det oplyser Nationalbanken.

Danmarks nationalbank - midlertidig bygning

Den midlertidige flytning finder sted, fordi bygningen på Havnegade skal igennem en stor renovering. Det blev offentligt kendt i begyndelsen af i år, og efter længere tids søgen har Nationalbanken nu fundet et midlertidigt hovedsæde.

Danmarks Nationalbank får i en periode på fire til fem år hovedsæde i den 20.000 m2 store bygning Pier47 på Langelinie Allé 47.

»Vi har gennemført en grundig afdækning af de muligheder, der er i markedet, og valget er faldet på Pier47 på Langelinie, fordi ejendommen lever op til Nationalbankens krav. Det gælder både sikkerhed, it, muligheder for indretning og pris,« udtaler Lone Mortensen, driftschef i Nationalbanken, i en skriftlig kommentar.

Nationalbanken ønsker ikke at oplyse, hvorvidt der skal ske en opgradering af sikkerheden i bygningen i forbindelse flytningen.

Pier47 blev opført i 2015, og udlejeren er pensionsselskabet ATP.

»Vi er meget glade for at få Nationalbanken som kunde i Pier47 og glæder os til det kommende samarbejde. Pier47 er en ikonisk ejendom med en unik beliggenhed og rummer faciliteter, der matcher de ønsker, Nationalbanken har til et moderne arbejdsmiljø,« udtaler adm. direktør hos ATP Ejendomme, Martin Vang Hansen, i en pressemeddelelse fra ATP.

Nationalbankens nuværende bygning blev tegnet af Arne Jacobsen, og den blev opført i perioden fra 1965 til 1978. Bygningen blev fredet tilbage i 2009, men bygningen er nu så slidt, at den skal igennem en stor renovering.

»Vi har mange marmorplader, der er beskadigede, og problemer med beskadigede og utætte ruder. Faktisk oplever jeg selv, at der trænger vand ind på mit hjørnekontor, når det regner,« har Lone Mortensen tidligere udtalt til Børsen Pro.