Konkurrencerådet godkender storfusion mellem SE og Eniig

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem de to energiselskaber SE og Eniig, der nu kan fusionere til det fælles selskab Norlys.

De to energiselskaber SE og Eniig har fået grønt lys af de danske myndigheder til at slå pjalterne sammen og danne energigiganten Norlys.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Dermed har Danmark – og i særdeleshed Jylland – fået en ny stor spiller på energi- og bredbåndsmarkedet.

SE, der har hovedsæde i Esbjerg og dækker Sydjylland, og Eniig, der dækker en stor del af Midt- og Nordjylland, forventes at få mere end 700.000 elkunder, når de to selskaber fusionerer under navnet Norlys.

Konkurrencerådets godkendelse kommer dog ikke uden forbehold.

For at få myndighedernes godkendelse har de to selskaber givet et bindende tilsagn på tre følgende områder:

Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere.

Der kommer vandtætte skotter mellem selskabet OpenNet, som Eniig ejer, og Norlys. OpenNet er en digital platform, hvor fiberselskaber kan udleje adgang til deres fibernet til leverandører af for eksempel bredbånd og tv.

Parterne skal gennemføre flere tiltag, der indtil videre er fortrolige af hensyn til tilsagnenes effekt. Denne del af tilsagnene vil blive offentliggjort senere.

»De fusionerende virksomheder er til stede på markeder, hvor konkurrencen kunne være bedre,« siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz.

»Konkurrenceloven giver Konkurrencerådet mulighed for at gribe ind over for fusioner, der forværrer konkurrencen, men som led i fusionskontrollen kan vi kun kræve, at virksomheder løser de konkurrenceproblemer, der er en følge af fusionen. Jeg noterer med tilfredshed, at det er lykkedes,« fortsætter han.

Fusionen mellem SE og Eniig blev offentliggjort i oktober sidste år. Efter planen bliver SE’s adm. direktør, Niels Duedahl, topchef i den nye fusion, mens Eniigs’ adm. direktør, Martin Romvig, bliver næstkommanderende.