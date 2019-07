Den danske medicoindustri blomstrer, og indtjeningen for de 50 største selskaber ligger på mere end 10 mia. kr. Succesen skyldes stærk innovation og en attraktiv ejerstruktur.

Honningkrukken er fyldt til randen. De danske medicoselskaber tjener milliarder hjem til Danmark på at sælge alt fra stomiposer til høreapparater, og intet ser ud til at kunne stoppe selskabernes succestogt.

Det viser en brancheanalyse, som BiQ har udarbejdet for Finans.

»De danske medicoselskaber klarer sig generelt godt, fordi de skaber efterspurgt innovation i form af gode produkter,« siger Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, der er virksomhedernes brancheforening i Danmark.

Samlet set løftede de 50 største medicoselskaber omsætningen sidste år til mere end 77 mia. kr. Et historisk højt niveau og en lille stigning fra året før. Indtjeningen efter skat landede lige nord for 10 mia. kr., hvilket er på niveau med forrige år.

Her godt et halvt år inde i 2019 tyder intet på, at det igangværende år ikke bliver endnu bedre, da alt fra virksomheder som Coloplast til høreapparakoncernerne William Demant og GN Hearing har fortsat væksten.

Efterspørgslen på de danske produkter vil tilsyneladende ingen ende tage, selvom de kæmper på markeder med konkurrence fra en række af verdens største medicokoncerner.

»Mange danske medicoselskaber har succes, fordi de nyder godt af den stigende ældre befolkning, og fordi de har en innovativ tilgang til produktudvikling. Endelig har de, modsat store konglomerater som f.eks. Johnson & Johnson eller Medtronic, et forholdsvis snævert fokus og spreder sig ikke over mange forskellige produktområder,« siger Niels Leth, aktieanalysechef i Carnegie.

Den succes ville i mange tilfælde være den rene lækkerbisken for store konkurrenter og i høj grad også kapitalfonde. Alligevel er de succesfulde virksomheder blevet på danske hænder, og det skyldes ikke mindst selskabernes ejerstruktur.

»De danske medicoselskaber har været dygtige til at positionere sig inden for specifikke områder. Samtidig skal man ikke underkende betydningen af, at mange af dem har en ejerstruktur, der har medvirket til, at de ikke er blevet solgt til udlandet,« siger Jesper Ingildsen, analytiker i DNB Markets.